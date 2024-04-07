ukr
русский
Рецепти

Тане у роті: як приготувати найніжніше печиво з доступних та бюджетних продуктів

Ігор Романько

Як зробити ніжне печиво з масла та яєць

Втомилися від магазинного печива? Хочете порадувати близьких чимось домашнім та затишним? Приготуйте ароматне печиво за 30 хвилин! Вам знадобиться лише кілька інгредієнтів, які завжди є під рукою.

Це не просто рецепт, а справжня кулінарна магія! З мінімумом зусиль ви створите справжній шедевр, який прикрасить будь-яке чаювання. Рецептом поділились на сайті "Одна хвилина".

Читайте також: Рецепт яблучно-морквяних оладок, який полюблять навіть діти

Всього 30 хвилин – і ароматне, смачне печиво готове! Додайте до нього свою любов – і воно стане справжнім подарунком для ваших близьких.

Що вам знадобиться:

  • Деко, застелене пергаментом
  • Розігріта до 180°C духовка

Інгредієнти:

  • Борошно - 300 г
  • Вершкове масло (розм'якшене) - 100 г
  • Цукрова пудра - 100 г
  • Сіль - 1 щіпка
  • Соняшникова олія - 50 г
  • Яйце - 1 шт.
  • Ванілін - 3 г
  • Розпушувач - 1 ч. л.

Приготування:

  1. Змішайте цукрову пудру з розм'якшеним маслом до однорідної маси.
  2. Додайте олію та яйце, ретельно перемішайте.
  3. Просійте борошно з розпушувачем, сіллю та ваніліном.
  4. Поступово додавайте сухі інгредієнти до яєчно-масляної суміші, замішуючи тісто.
  5. Дайте тісту настоятися 15 хвилин.
  6. Сформуйте кульки, трохи сплюсніть їх руками і зробіть риски ножем.
  7. Випікайте печиво 25 хвилин при 180°C.

Смачного!

P.S.

  • Ви можете додати до печива горіхи, сухофрукти або шоколадні шматочки.
  • Замість ваніліну можна використовувати цедру лимона або апельсина.
  • Готове печиво можна посипати цукровою пудрою або полити шоколадною глазур'ю.

Радимо вам звернути увагу на рецепт яблучного пирога.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

РецептиРецепт