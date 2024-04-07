Тане у роті: як приготувати найніжніше печиво з доступних та бюджетних продуктів
Втомилися від магазинного печива? Хочете порадувати близьких чимось домашнім та затишним? Приготуйте ароматне печиво за 30 хвилин! Вам знадобиться лише кілька інгредієнтів, які завжди є під рукою.
Це не просто рецепт, а справжня кулінарна магія! З мінімумом зусиль ви створите справжній шедевр, який прикрасить будь-яке чаювання. Рецептом поділились на сайті "Одна хвилина".
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Всього 30 хвилин – і ароматне, смачне печиво готове! Додайте до нього свою любов – і воно стане справжнім подарунком для ваших близьких.
Що вам знадобиться:
- Деко, застелене пергаментом
- Розігріта до 180°C духовка
Інгредієнти:
- Борошно - 300 г
- Вершкове масло (розм'якшене) - 100 г
- Цукрова пудра - 100 г
- Сіль - 1 щіпка
- Соняшникова олія - 50 г
- Яйце - 1 шт.
- Ванілін - 3 г
- Розпушувач - 1 ч. л.
Приготування:
- Змішайте цукрову пудру з розм'якшеним маслом до однорідної маси.
- Додайте олію та яйце, ретельно перемішайте.
- Просійте борошно з розпушувачем, сіллю та ваніліном.
- Поступово додавайте сухі інгредієнти до яєчно-масляної суміші, замішуючи тісто.
- Дайте тісту настоятися 15 хвилин.
- Сформуйте кульки, трохи сплюсніть їх руками і зробіть риски ножем.
- Випікайте печиво 25 хвилин при 180°C.
Смачного!
P.S.
- Ви можете додати до печива горіхи, сухофрукти або шоколадні шматочки.
- Замість ваніліну можна використовувати цедру лимона або апельсина.
- Готове печиво можна посипати цукровою пудрою або полити шоколадною глазур'ю.
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