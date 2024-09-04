Табу у стосунках за знаком зодіаку: поведінка, яка відштовхує вашого партнера

Не секрет, що у кожного є деякі речі або поведінка партнера у стосунках, яких ви просто не можете терпіти і вам це не подобається. Це не відповідає вашим цінностям, це вас дратує і ви просто не хочете цього.

Однак за знаком зодіаку можна дізнатися, що конкретно може не сприймати ваш партнер і уникнути цього. Про те що вони найбільше ненавидять у стосунках, пише Оdzadu .

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Земні знаки

Краще не намагайтеся провокувати Тельця, Діву і Козерога і навіть не намагайтеся викликати у них ревнощі навмисно. Повірте, це не допоможе, і ви зробите собі тільки гірше. Ці знаки хочуть бути впевненими у вас і повністю довіряти вам. Ви повинні це цінувати, ви не так часто стикаєтеся з цим. Вони також ненавидять, коли ви змушуєте їх вибирати між вами і роботою. Або коли ви звинувачуєте їх у тому, що вони занадто багато працюють.

Повітряні знаки

Близнюки, Терези і Водолій ненавидять, коли ви питаєте їх, куди і з ким вони збираються гуляти або коли вони повернуться. Вони скажуть вам те саме, якщо вони бачать, що ви їм довіряєте і вас не турбує той факт, що вони все ще кудись бігають, зустрічаються тощо. Вони також не люблять, коли ви підвищуєте на них голос.

Водні знаки

Рак, Скорпіон і Риби ненавидять нерозуміння, невігластво і холодну поведінку у відносинах. Вони сприймають це так, ніби ви їх більше не любите і не готові поділитися з ними їхніми почуттями. Це може сильно завдати їм болю, настільки, що вони відчують ненависть, і це точно не піде на користь вашим стосункам. Також вони не люблять, коли від них щось приховують або намагаються приховати.

Вогняні знаки

Овен, Лев і Стрілець з цього приводу однозначні. У стосунках вони не терплять недостатньої поваги до своєї особистості, своєї роботи, друзів, сім'ї, захоплень. Одним словом, до всього, що їм подобається і що їх задовольняє. Однак вони особливо люті, коли ви демонструєте цю відсутність поваги перед іншими людьми. Вони також ненавидять, коли ти їх чимось штовхаєш і змушуєш робити це.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи розповіли про жінку, яка буде найкращою дружиною серед знаків зодіаку.

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