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Свинина по-корейськи: Як приготувати жорстке м’ясо, щоб воно стало м’яким і ніжним

Ігор Романько

Як пом'якшити жорсткий шматок свинини

Шукаєте рецепт, який здивує ваших близьких неперевершеним смаком та ніжністю м'яса? Тоді вам неодмінно сподобається свинина по-корейськи!

Ця страва готується доволі легко, а результат вас приємно здивує. Секрет м'якості та соковитості свинини криється у спеціальній техніці приготування та пікантному соусі, який надає їй неповторного аромату, пише сайт "Одна хвилина".

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Переваги страви:

  • Простий рецепт. Легко готувати, не потребує багато часу.
  • М'яке та соковите м'ясо. Завдяки спеціальній техніці приготування свинина стає неймовірно ніжною.
  • Пікантний смак. Пряний соус надає страві неповторного аромату та смаку.
  • Універсальність. Добре поєднується з різними гарнірами.

Інгредієнти:

  • Свинина (філе) – 800 г
  • Соєвий соус – 5 ст. л.
  • Крохмаль – 4 ст. л.
  • Розпушувач тіста – 1 ч. л.
  • Часник – 3 зубчики
  • Мед – 1 ст. л.
  • Сухий імбир – 0,5 ч. л.
  • Сіль, перець, кунжут за смаком
  • Олія для смаження

Приготування:

  1. Наріжте свинину на невеликі шматки товщиною 0,5 см. Злегка відбийте м'ясо молотком. Зробіть невеликі надрізи ножицями по краях кожного шматка.
  2. Перекладіть м'ясо в миску, додайте сіль, перець, 3 столові ложки соєвого соусу та розпушувач тіста. Перемішайте. Додайте крохмаль і ще раз перемішайте, щоб кожен шматочок був у ньому.
  3. Нагрійте олію на сковороді. Викладіть шматки свинини та обсмажте з двох боків до золотистості.
  4. Обсмажте всю свинину та складіть її на тарілку.
  5. У сковороду, де смажилося м'ясо, вичавте часник, додайте сухий імбир, мед та 2 столові ложки соєвого соусу. Прогрійте все і додайте обсмажену свинину.
  6. Тушкуйте м'ясо в соусі протягом декількох хвилин, постійно помішуючи.
  7. Посипте страву кунжутом і подавайте до столу.

Порада:

  • Замість філе можна використовувати інші частини свинини, наприклад, лопатку або окорок.
  • Для більш пікантного смаку можна додати в соус гострий перець.
  • Свинина по-корейськи добре поєднується з рисом, картоплею, овочевим салатом або локшиною.

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