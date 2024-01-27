Свинина по-корейськи: Як приготувати жорстке м’ясо, щоб воно стало м’яким і ніжним

Шукаєте рецепт, який здивує ваших близьких неперевершеним смаком та ніжністю м'яса? Тоді вам неодмінно сподобається свинина по-корейськи!

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Ця страва готується доволі легко, а результат вас приємно здивує. Секрет м'якості та соковитості свинини криється у спеціальній техніці приготування та пікантному соусі, який надає їй неповторного аромату, пише сайт "Одна хвилина".

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Переваги страви:

Простий рецепт. Легко готувати, не потребує багато часу.

Легко готувати, не потребує багато часу. М'яке та соковите м'ясо. Завдяки спеціальній техніці приготування свинина стає неймовірно ніжною.

Пікантний смак. Пряний соус надає страві неповторного аромату та смаку.

Пряний соус надає страві неповторного аромату та смаку. Універсальність. Добре поєднується з різними гарнірами.

Інгредієнти:

Свинина (філе) – 800 г

Соєвий соус – 5 ст. л.

Крохмаль – 4 ст. л.

Розпушувач тіста – 1 ч. л.

Часник – 3 зубчики

Мед – 1 ст. л.

Сухий імбир – 0,5 ч. л.

Сіль, перець, кунжут за смаком

Олія для смаження

Приготування:

Наріжте свинину на невеликі шматки товщиною 0,5 см. Злегка відбийте м'ясо молотком. Зробіть невеликі надрізи ножицями по краях кожного шматка. Перекладіть м'ясо в миску, додайте сіль, перець, 3 столові ложки соєвого соусу та розпушувач тіста. Перемішайте. Додайте крохмаль і ще раз перемішайте, щоб кожен шматочок був у ньому. Нагрійте олію на сковороді. Викладіть шматки свинини та обсмажте з двох боків до золотистості. Обсмажте всю свинину та складіть її на тарілку. У сковороду, де смажилося м'ясо, вичавте часник, додайте сухий імбир, мед та 2 столові ложки соєвого соусу. Прогрійте все і додайте обсмажену свинину. Тушкуйте м'ясо в соусі протягом декількох хвилин, постійно помішуючи. Посипте страву кунжутом і подавайте до столу.

Порада:

Замість філе можна використовувати інші частини свинини, наприклад, лопатку або окорок.

Для більш пікантного смаку можна додати в соус гострий перець.

Свинина по-корейськи добре поєднується з рисом, картоплею, овочевим салатом або локшиною.

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