Свинина по-корейськи: Як приготувати жорстке м’ясо, щоб воно стало м’яким і ніжним
Шукаєте рецепт, який здивує ваших близьких неперевершеним смаком та ніжністю м'яса? Тоді вам неодмінно сподобається свинина по-корейськи!
Ця страва готується доволі легко, а результат вас приємно здивує. Секрет м'якості та соковитості свинини криється у спеціальній техніці приготування та пікантному соусі, який надає їй неповторного аромату, пише сайт "Одна хвилина".
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Переваги страви:
- Простий рецепт. Легко готувати, не потребує багато часу.
- М'яке та соковите м'ясо. Завдяки спеціальній техніці приготування свинина стає неймовірно ніжною.
- Пікантний смак. Пряний соус надає страві неповторного аромату та смаку.
- Універсальність. Добре поєднується з різними гарнірами.
Інгредієнти:
- Свинина (філе) – 800 г
- Соєвий соус – 5 ст. л.
- Крохмаль – 4 ст. л.
- Розпушувач тіста – 1 ч. л.
- Часник – 3 зубчики
- Мед – 1 ст. л.
- Сухий імбир – 0,5 ч. л.
- Сіль, перець, кунжут за смаком
- Олія для смаження
Приготування:
- Наріжте свинину на невеликі шматки товщиною 0,5 см. Злегка відбийте м'ясо молотком. Зробіть невеликі надрізи ножицями по краях кожного шматка.
- Перекладіть м'ясо в миску, додайте сіль, перець, 3 столові ложки соєвого соусу та розпушувач тіста. Перемішайте. Додайте крохмаль і ще раз перемішайте, щоб кожен шматочок був у ньому.
- Нагрійте олію на сковороді. Викладіть шматки свинини та обсмажте з двох боків до золотистості.
- Обсмажте всю свинину та складіть її на тарілку.
- У сковороду, де смажилося м'ясо, вичавте часник, додайте сухий імбир, мед та 2 столові ложки соєвого соусу. Прогрійте все і додайте обсмажену свинину.
- Тушкуйте м'ясо в соусі протягом декількох хвилин, постійно помішуючи.
- Посипте страву кунжутом і подавайте до столу.
Порада:
- Замість філе можна використовувати інші частини свинини, наприклад, лопатку або окорок.
- Для більш пікантного смаку можна додати в соус гострий перець.
- Свинина по-корейськи добре поєднується з рисом, картоплею, овочевим салатом або локшиною.
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