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Стимулює ріст та цвітіння: як зробити буряковий відвар для кімнатних рослин

Ціхоцька Марія

Стимулює ріст та цвітіння: як зробити буряковий відвар для кімнатних рослин

Кімнатні рослини, як і всі живі організми, потребують регулярного догляду та підживлення. Досвідчені квітникарі знають, що добриво можна приготувати самостійно, не витрачаючи зайвих коштів.

Одним із ефективних і доступних засобів для підживлення кімнатних рослин є буряковий відвар. Він містить у собі калій, кальцій, магній, фтор, марганець та фосфор, які необхідні для росту та цвітіння рослин. Про це пише telegraf.

Рецепт приготування бурякового відвару

Для приготування бурякового відвару вам знадобляться:

  • 1 кг буряка
  • 3 л води
  1. Промийте буряк і наріжте його шматочками.
  2. Залийте буряк водою і поставте на вогонь.
  3. Варіть буряк до готовності, приблизно 30 хвилин.
  4. Остудіть відвар і процідіть його через сито.
  5. Розбавте відвар водою у співвідношенні 1:1.

Готове добриво можна використовувати для поливу кімнатних рослин. Найкраще поливати рослини буряковим відваром раз на тиждень, особливо в період вегетації.

Користь бурякового відвару для кімнатних рослин

Буряковий відвар має такі переваги:

  • Стимулює зростання та цвітіння рослин;
  • Зміцнює імунну систему рослин;
  • Захищає рослини від хвороб та шкідників;
  • Покращує структуру ґрунту.

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Поради щодо застосування бурякового відвару

  • Буряковий відвар краще використовувати свіжим, але його можна зберігати в холодильнику до 2 днів.
  • Перед поливом буряковим відваром переконайтеся, що ґрунт у горщику сухий.
  • Не переливайте рослини, інакше вони можуть загинути.

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