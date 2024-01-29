Стимулює ріст та цвітіння: як зробити буряковий відвар для кімнатних рослин

Кімнатні рослини, як і всі живі організми, потребують регулярного догляду та підживлення. Досвідчені квітникарі знають, що добриво можна приготувати самостійно, не витрачаючи зайвих коштів.

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Одним із ефективних і доступних засобів для підживлення кімнатних рослин є буряковий відвар. Він містить у собі калій, кальцій, магній, фтор, марганець та фосфор, які необхідні для росту та цвітіння рослин. Про це пише telegraf.

Рецепт приготування бурякового відвару

Для приготування бурякового відвару вам знадобляться:

1 кг буряка

3 л води

Промийте буряк і наріжте його шматочками. Залийте буряк водою і поставте на вогонь. Варіть буряк до готовності, приблизно 30 хвилин. Остудіть відвар і процідіть його через сито. Розбавте відвар водою у співвідношенні 1:1.

Готове добриво можна використовувати для поливу кімнатних рослин. Найкраще поливати рослини буряковим відваром раз на тиждень, особливо в період вегетації.

Користь бурякового відвару для кімнатних рослин

Буряковий відвар має такі переваги:

Стимулює зростання та цвітіння рослин;

Зміцнює імунну систему рослин;

Захищає рослини від хвороб та шкідників;

Покращує структуру ґрунту.

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Поради щодо застосування бурякового відвару

Буряковий відвар краще використовувати свіжим, але його можна зберігати в холодильнику до 2 днів.

Перед поливом буряковим відваром переконайтеся, що ґрунт у горщику сухий.

Не переливайте рослини, інакше вони можуть загинути.

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