Стилісти склали список найкращих стрижок для жінок 60+: омолоджують та ''зупиняють час'' (фото)

Кожна дама, без винятку, прагне виглядати чарівно та зачаровувати оточуючих своєю елегантністю та стилем. Це бажання не залежить від віку, і навіть у 60 років можна виглядати неперевершено. Секрет полягає у вмілому виборі зачіски, яка може кардинально змінити образ.

Команда UAportal ділиться інсайтами про те, які стрижки здатні надати зрілій жінці особливого шарму. Зокрема, ми підібрали четвірку найпопулярніших у світі омолоджувальних стрижок.

Багатошаровий боб

Багатошаровий боб. Джерело: Pinterest

Ця стрижка є вершиною перукарського мистецтва, яка надає волоссю неперевершену повітряність та пишність. Це чудовий вибір для дам старше 60 років, оскільки з віком волосся стає рідшим і втрачає свій природний блиск. Багатошаровий боб ефективно вирішує ці зміни, додаючи об’єм та життєву силу. Крім того, ця стрижка не вимагає складного догляду, зберігає свою форму і виглядає чудово навіть під час відростання, що зменшує необхідність частих візитів до перукаря.

Каре

Каре. Джерело: Pinterest

Ця зачіска є безсмертним зразком елегантності, який завжди залишається актуальним. Жінки по всьому світу вибирають її з особливою увагою, і ось чому. Зачіска дарує ідеальний та вишуканий вигляд, омоложує та додає впевненості кожній дамі. Вона ідеально пасує до будь-якої форми обличчя та типу волосся, легка у догляді та зберігає свою форму без зайвих зусиль.

Коротка стрижка з легкою бахромою

Коротка стрижка з легкою бахромою. Джерело: Pinterest

Цей стиль зачіски може візуально омолодити жінку на цілих 15 років, роблячи її прекрасним варіантом для дам, яким за шістдесят. Ніжна бахрома надає зовнішності відчуття легкості, свіжості та ігривості. Володарка такої пишної зачіски буде випромінювати впевненість та неперевершену красу.

Асиметрична коротка стрижка з чубчиком

Асиметрична коротка стрижка з чубчиком. Джерело: Pinterest

Цей стиль зачіски ідеально підійде для сміливих та вольових дам, які прагнуть радикально оновити свій вигляд. Така стрижка додасть молодості, забезпечить тонкому волоссю пишність та природне сяйво, і не вимагає складного догляду. Нестандартна форма чубчика ефективно скоригує вікові зміни шкіри, підкреслить унікальність обличчя та візуально зменшить об’єм в області щік.

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