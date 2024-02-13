Стилісти показали найкращі зачіски для жінок з квадратною формою обличчя (фото)

Квадратне обличчя характеризується чіткою лінією щелепи, вираженими вилицями та лобом. Тому зачіски для квадратного обличчя мають згладити кути та візуально подовжити обличчя.

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Для жінок з такою формою обличчя потрібні стрижки, що можуть додати м'якості та жіночності, збалансувати пропорції обличчя, пише видання Instyle.

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Найкращі зачіски для квадратного обличчя:

Довгі хвилі: Локони візуально пом'якшують риси обличчя і роблять його більш витонченим.

Асиметричні стрижки: Асиметрія відвертає увагу від кутів обличчя і робить його більш гармонійним.

Каскадні стрижки: Різноманітна довжина волосся в каскадній стрижці також допомагає візуально подовжити обличчя.

Стрижки з об'ємом на маківці: Об'єм на маківці візуально витягує обличчя і робить його більш пропорційним.

Чубчик набік: Чубчик набік також допомагає згладити кути обличчя.

Жінкам з квадратним обличчям слід уникати коротких стрижок, прямих ліній, об'єму по боках.

Підбираючи зачіску, важливо також враховувати ваш стиль, тип волосся та структуру обличчя.

Зверніться до стиліста, щоб він підібрав вам зачіску, яка буде ідеально підходити саме вам.

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