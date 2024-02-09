ukr
Русский
Суспільство

Найкращі зачіски для жінок з овальним обличчям: рекомендації стилістів (фото)

Билім Олена

Найкращі зачіски для жінок з овальним обличчям: рекомендації стилістів (фото)

Овальна форма обличчя вважається однією з найбільш гармонійних і універсальних. Жінкам з такою формою обличчя пощастило, оскільки їм підходять майже всі стрижки.

Іншими словами, ви маєте широкий вибір зачісок, які пасуватимуть саме вам. Проте, є деякі, які особливо вигідно виглядатимуть на обличчі такої форми, пише Southern Living.

Можливо вас також зацікавить: Експерти з краси показали три неймовірно привабливі стрижки, які у моді 2024 року (фото)

9 найкращих зачісок для овальної форми обличчя від стилістів:

Чин Боб

Найкращі зачіски для жінок з овальним обличчям: рекомендації стилістів (фото)

Жінки з овальним обличчям можуть мати сміливу довжину, що захоплює підборіддя, завдяки симетричним рисам. Він знімає найширшу частину вашого обличчя або скронь, роблячи вилиці виразними.

Лоб

Найкращі зачіски для жінок з овальним обличчям: рекомендації стилістів (фото)

Обраміть обличчя бахромою. Попросіть зробити шари, що підкреслюють вилиці, щоб переконатися, що вони не вкорочують і не подовжують довжину вашого обличчя. Завершіть модний виріз довжиною до плечей.

Шари для обрамлення   

Найкращі зачіски для жінок з овальним обличчям: рекомендації стилістів (фото)

Ця зачіска підкреслює найкращі риси обличчя та є найбільш універсальною, оскільки не вимагає особливого догляду. 

Багатошаровий виріз до плечей

Найкращі зачіски для жінок з овальним обличчям: рекомендації стилістів (фото)

Для овального обличчя така зачіска є справжньою знахідкою. За допомогою глибокого бічного проділу та повітряного чубчика ви створите неповторний образ.

Супер Піксі

Найкращі зачіски для жінок з овальним обличчям: рекомендації стилістів (фото)

Така зачіска "не для всіх", але ті, у кого овальне обличчя, безумовно, можуть її носити.

Чубчик з бахромою

Найкращі зачіски для жінок з овальним обличчям: рекомендації стилістів (фото)

Стилісти твердо переконані, що кожна жінка "повинна спробувати чубчик хоча б раз у житті". Для овальних облич чубчик особливо підійде.  

Асиметричний крій до плеча

Найкращі зачіски для жінок з овальним обличчям: рекомендації стилістів (фото)

Не варто боятися асиметричного вирізу, демонструючи співвідношення обличчя 3:2. Ця тенденція надає тупому лобу відтінок крутого жіночого стилю.

Сучасна шегі

Найкращі зачіски для жінок з овальним обличчям: рекомендації стилістів (фото)

Кучеряві дівчата, візьміть до уваги: ​​якщо є одна стрижка, яка захопила всюди салони, то це сучасна версія шегі. Шари та чубчик – шалено личитимуть для овальних облич.

Супер бокова частина

Найкращі зачіски для жінок з овальним обличчям: рекомендації стилістів (фото)

Збільшена бічна частина підкреслює ширину скул і маківки – це ідеальний вибір для овалу.

Стилісти радять звертатися до перукарів, які допоможуть підібрати стрижку, що відповідає вашим рисам обличчя та типу волосся. Враховуйте ваш стиль життя та особисті вподобання при виборі стрижки.

Раніше фахівці показали кращі зачіски для жінок з сивиною. 

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

СуспільствоМода