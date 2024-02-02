Стилісти показали найкращі зачіски для жінок з круглим обличчям (фото)
Якщо ви власниця круглого обличчя та шукаєте ідеальну зачіску, спробуйте скористатися порадами стилістів. З правильним вибором стрижки та укладання ви зможете підкреслити свою красу та візуально витягнути обличчя.
Експерти у коментарі Vogue France радять круглолицим довгі хвилі, асиметричні стрижки та косий проділ. Це можуть бути шари, легка недбалість та текстурні стрижки – вони допоможуть візуально звузити обличчя.
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Також важливо підкреслити погляд. Використовуйте чубчик, щоб акцентувати на очах та відвести увагу від форми обличчя.
Найпривабливіші зачіски для круглого обличчя:
- Довгі хвилі: М'які хвилі візуально витягують обличчя та додають йому жіночності.
- Асиметрія – чудовий спосіб створити вертикальні лінії та збалансувати пропорції обличчя.
- Боб з косим проділом: класичний варіант, який ніколи не вийде з моди.
- Піксі з чубчиком: смілива та стильна стрижка, яка підходить для власниць сміливого характеру.
- Багатошарові стрижки: шари додають текстури та об'єму, візуально подовжуючи обличчя.
Не бійтеся експериментувати. Спробуйте різні зачіски та укладання, щоб знайти свій ідеальний образ.
Фото зачісок, які личитимуть жінкам з круглим обличчям:
Нагадаємо, фахівці, що знаються на перукарському мистецтві, назвали зачіски, які ідеально підійдуть для жінок з витонченим волоссям. Ці зачіски є модними, стильними та простими у догляді.
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