Стилісти назвали шість речей, на які не треба витрачати гроші

Іноді люди здійснюють імпульсивні та необдумані покупки, через що потім шкодують. Стилісти назвали ті речі, на які ви ніколи не повинні витрачати гроші.

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Пропустивши їх, ви заощадите гроші на більш цінні варіанти. Про це пише видання Best Life.

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1. Модні дизайнерські сумки

Класична дизайнерська сумка, що відповідає трендам, – одне з найкращих інвестицій, які ви можете зробити. Така річ буде чудово поєднуватися з незліченними нарядами та покращуватиме все, з чим ви його поєднаєте. Але викинути купу грошей на сумку сезону, ймовірно, поганий вибір.

"Я б сказала, що варто уникати купівлі дуже дорогих і характерних "трендових" сумок, які стануть модними сумками сезону, і тоді ніхто не захоче, щоб їх носили", – розповіла особистий стиліст Хеллана Мардасян. Вибравши щось більш стримане, ви з гордістю носите це сезон за сезоном.

2. Сукні-светри

У холодні місяці немає нічого більш спокусливого, ніж бажання огорнути своє тіло затишним трикотажем – і який простіше зробити це, ніж сукня-светр? Цікаво, що стилісти радять їх пропустити.

"Трикотаж має прихований спосіб росту, тобто він розтягується і з часом втрачає свою форму, навіть якщо він складається з суміші еластичних волокон, таких як спандекс, лайкра чи еластан", — пояснила імідж-стиліст Елізабет Косич.

3. Одноразові вечірні сукні

Якщо ви знаєте, що не зможете використати своє плаття ще раз, можливо, не захочете платити занадто багато.

"Я бачу клієнтів, які витратили величезну суму на дуже ошатне святкове плаття, яке лежить у них у шафі, і вони більше ніколи не одягають його", – сказала Мардасян.

Замість того, щоб інвестувати, вона пропонує купувати більш доступні бренди. Ви також можете взяти напрокат сукню на свій особливий день, що, як правило, є ще більш рентабельним.

4. Виразні светри

Ви, мабуть, помітили, що светри яскравих кольорів мають момент, часто з ефектними смугами та яскравими кольорами. Але Косіч каже, що ці стилі можуть легко вийти на другий план того, хто їх носить.

"Як правило, уникайте громіздкого одягу з великими мотивами, вибирайте в’язані вироби, візерунки та принти, які більш масштабні та менш передові", — каже вона.

5. Білі футболки

Яскрава біла футболка, майка на ґудзиках або безрукавка, які ідеально сидять на вас, можуть зробити будь-який одяг більш зібраним, але це не означає, що ви повинні купувати їх як інвестиції.

Оскільки ці речі схильні до появи плям, жовтіння та забруднення під час прання, ви захочете їх часто замінювати, можливо, навіть раз на рік, якщо ви їх часто носите. Знайдіть доступну версію, яка вам подобається, і за потреби поповнюйте запаси.

6. Прозорий одяг

Прозорий одяг – ще один головний тренд сучасності. Але Косіч пояснює, що, окрім того, що вони часто залишаються у вашій шафі недовго, ваш гардероб краще підійде для чогось іншого. Така обмежена придатність до носіння виробу, що легко рветься, робить це невартим інвестицій, тому розгляньте інші вечірні тренди, які мають послужний список того, що частіше повертаються в моду.

Нагадаємо, коли ви вирішуєте позбутися свого старого гаманця, важливо знати, як це зробити належним чином, щоб не принести негативної енергії у своє благополуччя та фінанси.

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