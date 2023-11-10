Стилісти назвали чотири ''ідеальні стрижки'' для жінок старше 40 (фото)

Жінки після 40 років часто шукають зачіски, які підкреслять їхню красу та елегантність. Існує безліч варіантів, які підходять жінкам цього віку, але є кілька основних критеріїв, які слід враховувати при виборі.

Відео дня

Професійні перукарі та стилісти у коментарі виданню shefinds.com дали поради, які зачіски орати та як підстригти волосся, аби після 40 не виглядати ще старшими.

Фахівці зауважили, що довге волосся може бути дуже привабливим, але воно може бути також важким і складним у догляді. Жінкам за 40 років, які хочуть виглядати молодшими, варто розглянути варіанти короткого або середнього волосся. За коротким волоссям легко доглядати та його легше укладати, а волосся середньої довжини – це хороший компроміс між довжиною та простотою.

Читайте також: Стилісти назвали три зачіски, які зроблять вас молодшими на 10 років (фото)

При виборі зачіски важливо враховувати форму обличчя. Наприклад, жінкам з круглим обличчям підійдуть зачіски, які створюють ілюзію витягнутого обличчя, такі як боб або каре з градуюванням.

Жінкам з квадратним обличчям підійдуть зачіски, які пом'якшують чіткі лінії, такі як каскад або боб з подовженими передніми пасмами.

Жінкам з тонким волоссям варто вибирати зачіски, які додають об'єму, такі як боб, каскад або каре з градуюванням.

Жінкам з густим волоссям можна вибрати будь-яку зачіску, але важливо регулярно підстригатися, щоб уникнути утворення посічених кінчиків.

Також зачіска повинна відображати особистість жінки. Якщо ви хочете виглядати стильно та сучасно, вибирайте модні зачіски, такі як боб з подовженими передніми пасмами або піксі з градуюванням.

Якщо ви хочете виглядати жіночно та елегантно, вибирайте класичні зачіски, такі як каре або боб.

Зрештою, найкращий спосіб знайти найкращу зачіску для себе – це спробувати різні варіанти. Поговоріть зі своїм перукарем про те, яка зачіска підійде саме вам, і не бійтеся експериментувати.

Раніше стилісти назвали три найкращі зачіски для "зрілих красунь".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!