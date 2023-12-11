Сприяє появі грибкових захворювань: чому не можна поливати рослини вдень

Рослини необхідно регулярно поливати, оскільки без вологи вони не можуть жити. Проте важливо контролювати кількість води, щоб уникнути надмірного або недостатнього поливу.

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Про це пише Радіотрек.

Фахівці стверджують, що час поливу також впливає на розвиток рослин, і рекомендують утримуватися від поливу вдень, коли сонце світить яскраво.

Чому не варто поливати рослини вдень?

Вдень висока температура та яскраве сонячне світло спричиняють швидке випаровування води з ґрунту та листя. Полив в цей час може призвести до того, що вода просто випаровується, не даючи кореням можливості насититися.

Тепла погода сприяє розвитку грибкових захворювань, оскільки волога та парниковий ефект створюють сприятливі умови для росту грибкових спор.

Краплі води, які залишаються на листках, можуть призвести до сонячних опіків рослин, завдавши шкоди і сприяючи поширенню шкідників.

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Коли краще поливати рослини?

Найоптимальніше це робити ввечері, коли сонце не таке активне, а температура повітря нижча, ніж вдень. Експерти рекомендують поливати рослини, коли верхній шар ґрунту висох, але земля ще залишається трошки вологою.

Для поливу кімнатних рослин краще використовувати дощову воду. Це допоможе уникнути забруднення води, і для запобігання її псуванню можна додати кілька шматочків деревного вугілля в діжку.

Кип'яченою водою рослини поливати не рекомендується, так само як і використовувати жорстку воду, яку можна пом'якшити питною або хлорованою содою.

Нагадаємо, ми вже писали,як доглядати за кімнатними рослинами взимку.

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