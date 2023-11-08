Фахівці назвали найголовніше правило догляду за кімнатними рослинами взимку

Кімнатні рослини вимагають регулярного догляду у вигляді поливу та підгодівлі. Однак, за словами фахівця, багато хто нехтує важливістю протирання пилу.

Гаррі Боделл вказав, що прибирання пилу з кімнатних рослин є надзвичайно корисним і важливим. Про це повідомляє Express.co.uk.

Коли листя вкрите пилом, воно не зможе отримати оптимальну кількість світла, необхідного для завершення фотосинтезу. Якщо це станеться, рослини не будуть виділяти достатньо кисню.

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Крім того, рослини будуть боротися з ростом і можуть навіть почати відмирати, якщо вони не зможуть отримати необхідне освітлення через пил. Дотримання цієї роботи також означатиме, що власники зможуть стежити за будь-якими шкідниками чи хворобами, що є поширеною проблемою в зимові місяці.

Слід прагнути витирати пил з кімнатних рослин пару разів на тиждень протягом зими. Для витирання пилу з кімнатних рослин найкраще використовувати серветку з мікроволокна, оскільки це видалить якомога більше пилу.

Після того, як ви очистили кімнатні рослини від пилу, бажано швидко промити листя. Змочіть серветку з мікроволокна та протріть листя та стебла вологою тканиною.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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