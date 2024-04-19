Фахівці розповіли про саморобний засіб, який зробить одяг знову білим

Білий одяг і шкарпетки можуть швидко тьмяніти та вкриватися плямами. Зазвичай, простого прання недостатньо, щоб повернути речам білий колір.

Однак фахівці радять не застосовувати магазинний відбілювач. Натомість дієвий засіб можна зробити вдома, повідомляє Express.co.uk.

Покладіть білу річ у миску та залийте теплою водою, щоб повністю покрити. Потім додайте чверть склянки перекису водню (для освітлення та дезінфекції), одну чашку харчової соди (для дезодорування та освітлення) і одну чайну ложку мильного засобу для посуду.

Читайте також: Як ефективно вивести плями від кави: прості, але дієві поради

Ця потужна суміш видаляє плями та робить білий одяг яскравішим. Залежно від плями мило для посуду можна не використовувати, оскільки воно потрібне лише для видалення плям на масляній основі.

Залиште річ у саморобному засобі на годину-дві, після чого виперіть у пральній машині, як зазвичай.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишались брудними після прання.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!