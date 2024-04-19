Як ефективно вивести плями від кави: прості, але дієві поради

Поставити пляму від кави на улюбленій кофтинці – найгірше, що може статись. UAportal підготував 5 порад, що допоможуть врятувати ваш одяг.

Оцет

Білий оцет є чудовим натуральним миючим засобом і може ефективно вивести плями від кави з одягу. Просто замочіть забруднену ділянку в рідині приблизно на 10-15 хвилин, обережно потріть тканину. Потім одяг слід випрати, як зазвичай, і пляма зникне.

Паста з харчової соди

З суміші харчової соди та води слід приготувати пасту і нанести її безпосередньо на пляму. Залиште на кілька хвилин, а потім обережно почистіть її щіткою з м'якою щетиною. Промийте ділянку холодною водою і виперіть одяг, як зазвичай.

Лимон і сіль

Суміш лимонного соку і солі також можна використовувати для видалення плям від кави. Забруднену частину слід посипати сіллю, а потім обережно полити лимонним соком. Залиште на кілька хвилин, а потім потріть тканину, промийте холодною водою і виперіть.

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Газована вода

Газована вода є швидким і ефективним методом виведення свіжих плям від кави. Невеликою кількістю рідини слід полити пляму і акуратно промокнути чистою серветкою. Цей процес слід повторювати до тих пір, поки пляма не почне зникати, після чого одяг слід випрати.

Засіб для виведення плям

Плямовивідник – ефективний засіб для виведення складних плям від кави на одязі. Його слід нанести безпосередньо на забруднену ділянку і залишити на рекомендований час, вказаний на етикетці. Після цього одяг слід випрати як зазвичай.

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