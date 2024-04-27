Фахівці розповіли, як правильно зберігати яблука: будуть тверді та соковиті

Традиційно яблука зберігали в підвалах або в прохолодних темних приміщеннях. Таким чином можна уповільнити процес дозрівання і запобігти передчасному псуванню.

Однак впровадження сухих матеріалів як пакувального середовища, таких як тирса та зерно, виводить збереження на новий рівень. Про це повідомляє Express.co.uk.

Тирса забезпечує чудові теплоізоляційні та вологопоглинаючі властивості, створюючи оптимальні умови для зберігання яблук. Подібним чином зерна, такі як рис або ячмінь, створюють природний дихаючий бар’єр, який допомагає регулювати рівень вологи та запобігати розвитку цвілі.

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Крім того, газети, які легко доступні в більшості домогосподарств, пропонують бюджетну альтернативу для зберігання яблук. Вони створюють сухий, дихаючий бар’єр, який допомагає підтримувати свіжість.

Зводячи до мінімуму вологість і регулюючи потік повітря, вони допомагають запобігти утворенню цвілі та гниттю, значно подовжуючи термін служби фруктів. Крім того, вибір пакувального матеріалу відіграє вирішальну роль у збереженні якості яблук.

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