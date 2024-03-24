Фахівці розповіли, як легко вбити мікробів на ковдрі без пральної машинки

Щоб знищити бактерії та мікроби на ковдрах, їх не обов’язково прати. Експертка з прибирання поділилася своїм природним методом чищення ковдр.

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Для тих, хто не може помістити ковдру в пральну машину і не хоче відносити її в хімчистку, Лінсі Кромбі поділилася альтернативним методом. Вона порекомендувала вивішувати ковдру на сонці, повідомляє Express.co.uk.

Залиште ковдру на свіжому повітрі та сонячному світлі. Сонце є природним дезінфікуючим засобом, тому допоможе вбити мікроби та бактерії.

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Рейчел Маршалл, бренд-менеджер компанії Bensons for Beds, також рекомендує цю пораду. Вона додала, що сонячне світло є фантастичним природним дезодорантом, який може допомогти усунути неприємні запахи.

Експертка із постільної білизни також зауважила, що сонячне тепло може навіть допомогти відновити довжину ковдри. Воно допомагає надати їй відчуття пухнастості та пружності.

Лінсі сказала, що якщо на ковдрі є плями, використовуйте перекис водню. Нанесіть його на пляму, а потім змийте, як тільки пляма буде видалена.

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