Фахівці пояснили, як правильно зберігати сир, залежно від його виду

Сир зберігатиметься довше, якщо знати, як правильно його зберігати. Умови відрізняються, залежно від виду сиру.

Фахівці пояснили, що моцарелу, наприклад, слід зберігати в поліетиленовій упаковці або в розсолі й насолоджуватися нею протягом тижня після відкриття. Про це повідомляє Express.co.uk.

Для оптимального зберігання в холодильнику загорніть м’які сири в шар пергаменту або вощеного паперу, а потім у вільний шар фольги. Також м’які сири можна запакувати у вакуумні пакети і зберігати в морозильній камері до двох місяців.

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Хоча їх текстура може дещо змінитися, особливо для преміальних сортів, заморожування все одно є варіантом. Згодом просто перемістіть сир із морозильної камери в холодильник, щоб він розморозився.

Більш тверді сири з меншим вмістом вологи, такі як пармезан і чеддер, вважаються напівтвердими. Для більш тривалого збереження загорніть їх у пергамент або вощений папір, а потім шар поліетиленової плівки або фольги.

Подібно до м’яких сирів, ці сорти слід зберігати в шухляді для продуктів або в більш холодному місці в задній частині холодильника. Якщо на твердому сирі з’являється пліснява, зазвичай безпечно обрізати уражену ділянку та з’їсти решту.

Зберігайте подрібнений і нарізаний сир в оригінальному пакеті або перемістіть його в пакет, що закривається, для зберігання в холодильнику. Так він збереже якість протягом одного-двох тижнів після відкриття.

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