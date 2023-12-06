Фахівці пояснили, як часник допоможе захистити орхідеї

Для того, аби орхідеї гарно перезимували і їх не атакували шкідники, можна скористатися природними "відлякувачами", які не лише захистять рослину, а й допоможуть їй краще розвиватися. Ці засоби також здатні "полікувати" орхідеї.

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Фахівці з догляду за рослинами розповіли, як часник та інші приправи допоможуть орхідеям залишатися здоровими та красивими взимку.

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За словами експертів, часник має антибактеріальні та фунгіцидні властивості, тому він може допомогти захистити орхідеї від таких захворювань, як коренева гниль, чорна ніжка, борошниста роса та інші.

Щоб використовувати часник для захисту орхідей, можна приготувати настій або розчин. Для цього потрібно подрібнити кілька зубчиків часнику і залити їх теплою водою (1:10). Настій настоюють протягом 24 годин, проціджують та розчиняють у 5 літрах води. Потім часниковою водою поливають рослини раз на тиждень.

Утвореним розчином можна обробити листя та стебла рослин.

Крім часнику, для захисту орхідей від хвороб можна використовувати такі приправи, як:

Чорний перець. Він має бактерицидні властивості, тому його можна використовувати для приготування настою або розчину.

Гвоздика. Вона має антисептичні властивості, тому її можна використовувати для приготування настою.

Ромашка. Вона має протизапальні властивості, тому її можна використовувати для приготування настою або розчину.

Крім захисту від хвороб, часник і інші приправи можуть допомогти орхідеям краще переносити зиму. Вони стимулюють зростання коренів і підвищують імунітет рослин.

Раніше експерти назвали головні помилки у догляді, які "вбивають" орхідеї.

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