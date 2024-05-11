Фахівці пояснили, що заборонено робити з газоном у травні

З приходом теплої погоди пишний зелений газон створює приголомшливе видовище в саду. Однак садівникам слід уникати кількох помилок, щоб не допустити знищення газону.

Експерт із садівництва Олівер Джонсон поділився деякими з найпоширеніших помилок, які можуть робити садівники у травні. Про це повідомляє Express.co.uk.

Перезволоження газону

Вода має важливе значення для здорового газону, але надмірна кількість може бути згубною. Перезволоження затримує розвиток коренів.

Якщо погода волога, газон може взагалі не потребувати додаткового поливу. Однак під час посушливих періодів намагайтеся, щоб газон був зволоженим, не затоплюючи його.

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Скальпування газону

Стрижка газону надто коротко може здатися економією часу, щоб тримати його на низькому рівні. Однак скальпінг напружує траву, роблячи її вразливою до хвороб, посухи та шкідників.

Внесення добрив

Внесення добрив може бути чудовим способом зберегти газон здоровим, але важливо дотримуватися балансу. Використання неправильного добрива може спричинити шкоду, а внесення занадто великої або занадто малої кількості може бути згубним.

Погана аерація газону

Регулярне провітрювання газону є вирішальним завданням, яке повинні виконувати садівники, якщо вони хочуть здорового росту. Проткніть отвори на поверхні ручним аератором або навіть садовими вилами.

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