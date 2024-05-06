Як покращити ріст цибулі: городники дали дієву пораду

Цибуля – це не лише незамінний інгредієнт багатьох страв, але й корисна для здоров'я рослина. Щоб отримати рясний урожай цибулі, важливо знати, як правильно за нею доглядати.

Ось декілька порад від доктора сільськогосподарських наук Оксани Сергієнко, наукового співробітника Інституту овочівництва та баштанництва Національної академії аграрних наук України:

Попередники:

Висаджуйте цибулю на місцях, де раніше росли огірки, рання картопля, бобові, томати, однорічні трави, морква, буряк, кабачки, кавуни або гарбузи.

Повертайте цибулю на ту саму ділянку не раніше, ніж через 3-4 роки.

Підготовка ґрунту:

Перед висадкою цибулі внесіть до 7 кг перегною на 1 кв. м та 60 г нітроамофоски на 1 кв. м.

Рівномірно розподіліть добрива по ділянці.

Перекопайте ґрунт на глибину до 20 см.

Посадка:

Перед посадкою навесні розпушіть ґрунт граблями або бороною.

Дотримуйтеся глибини загортання насіння: для насіння – до 3 см, для сіянки – до 5 см.

Інститут овочівництва та баштанництва:

Це головний науковий центр в Україні, який проводить дослідження в галузі овочівництва та баштанництва.

Інститут розробляє нові сорти та гібриди овочевих і баштанних культур, стійких до шкідників та хвороб.

Фахівці інституту також надають консультації з питань вирощування овочів та баштанних культур.

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Додаткові поради:

За 5 днів до висадки переберіть цибулинки, видаліть сухі, гнилі та ті, що проросли.

Прогрійте цибулинки протягом 12 годин при температурі 40 градусів для знезараження.

Якщо висаджуєте насіння, просушіть його до сипучого стану і за можливості змішайте з порошком крейди.

Протягом вегетаційного періоду підгодовуйте цибулю рідкими добривами та стимуляторами.

Регулярно прополюйте та розпушуйте ґрунт.

Захищайте посіви від шкідників та хвороб.

Нагадаємо, ми вже писали, що робити, аби цибуля не почала швидко гнити.

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