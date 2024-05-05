Фахівці назвали п'ять шкідників, які можуть вбити кімнатну рослину: на що звертати увагу

Шкідники на кімнатних рослинах не тільки неприємні, але також здатні вбити рослину. Важливо звертати увагу на комах, які повзають по листю, стеблах та навколо рослини.

Звичайні шкідники, яких можна знайти на кімнатних рослинах, включають павутинних кліщів, білих мух і грибкових комарів. Фахівці підказали способи, як видалити шкідників, перш ніж вони завдадуть значної шкоди, повідомляє Express.co.uk.

Попелиці

Попелиця – це крихітні комахи, які можуть бути білими, зеленими або чорними, часто скупчуються на листі. Ознаки цих шкідників включають затримку росту, а також скручене, жовте або зів’яле листя.

Шкідники відомі тим, що сіють хаос, вони також приваблюють мурах і сприяють утворенню цвілі. Зараження попелицею можна контролювати регулярним оглядом, видаленням мертвого листя та обприскуванням рослини водою з м’яким мильним розчином.

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Грибні мошки

Якщо кімнатна рослина жовтіє, погано росте і раптово в’яне, можливо, вона заражена грибковими мошками. Цих маленьких чорних мушок можна помітити, коли вони літають навколо рослини, а також поблизу коренів і ґрунту. Щоб позбутися від них, не забудьте менше поливати рослину і використовувати липкі пастки.

Павутинний кліщ

Павутинний кліщ є одним із найпоширеніших шкідників для кімнатних рослин. Ознаки зараження включають коричневі або жовті плями на листі, смуги навколо рослини та затримку росту.

При виявленні кліщів важливо діяти швидко. Обливання рослин водою і протирання зараженого листя допоможе видалити яйця та кліщів.

Білокрилки

Білокрилки – це крихітні комахи у формі серця, які можуть послабити рослини, проколюючи листя та стебла, харчуючись ними. Вони також дуже швидко розмножуються, тому важливо часто стежити за ними.

Вони часто з’являються десятками, коли рослину переміщують, і їх потрібно негайно лікувати, коли вони помічені, інакше зараження може вийти з-під контролю. Їх можна позбутися липкими пастками і водою.

Трипси

Це комахи солом’яного кольору, які об’їдають листя та спричиняють червоні плями на кімнатних рослинах. Вони швидко розмножуються, і зараження може бути важко контролювати, тому важливо швидко їх позбавлятися. Обріжте заражені гілки, утилізуйте будь-які уражені рослини та обприскайте водою з інсектицидним милом, щоб зупинити поширення на інші рослини.

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