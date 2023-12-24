Фахівці назвали чотири звички, які допоможуть не набрати зайву вагу на свята

Уникнути набору ваги під час свят може здатися майже неможливим завданням. В середньому людина споживає понад 5000 калорій на Різдво.

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Це вдвічі більше, ніж рекомендована середня кількість калорій для чоловіків, і в три рази перевищує рекомендовану середню кількість калорій для жінок. Про це повідомляє Express.co.uk.

Щоб підтримувати здорову вагу або сприяти втраті ваги, вкрай важливо залишатися активним. Щоденні прогулянки тривалістю від 30 хвилин до години є чудовою основою для спалювання калорій.

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Відстежуйте свої калорії за допомогою мобільних додатків. Простий психологічний трюк для боротьби з проблемами контролю порцій – використовувати меншу тарілку, оскільки вона виглядає ситніше з меншою кількістю їжі.

Достатній сон – це ще один часто забутий аспект підтримки здорової ваги, оскільки ваше тіло виконує багато важливої ​​роботи, коли ви відпочиваєте. Від 7 до 9 годин на добу ідеально підходить для дорослих.

Стежте за тим, що п’єте. Не лише споживання алкоголю – що знову ж таки, у помірних кількостях – це добре, – а й солодкі газовані напої. Газовані напої є тихим руйнівником процесів схуднення та підтримки ваги, оскільки вони сповнені порожніх калорій.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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