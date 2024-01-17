Фахівці назвали 6 причин щоденно їсти селеру
Селера – це смачний і корисний овоч, який містить безліч вітамінів, мінералів і антиоксидантів. Він має широкий спектр корисних властивостей для здоров’я, зокрема.
Про це пише woman24.kyiv.ua. Корінь селери можна їсти свіжим, вареним, смаженим або запеченим. Його можна додавати в супи, салати, овочеві страви та інші страви.
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- Підвищує імунітет
Селера є хорошим джерелом антиоксидантів, які допомагають захистити організм від пошкоджень вільними радикалами. Антиоксиданти також важливі для здоров’я імунної системи.
- Зменшує запалення
Селера містить протизапальні речовини, які допомагають знизити біль і набряк, пов’язані з різними захворюваннями, такими як ревматоїдний артрит, подагра та остеоартрит.
- Знижує артеріальний тиск
Селера містить речовину під назвою фталід, яка допомагає розслабити кровоносні судини, що може призвести до зниження артеріального тиску.
- Запобігає зневодненню
Селера на 95% складається з води, тому він є хорошим способом втамувати спрагу і запобігти зневодненню.
- Покращує травлення
Селера містить клітковину, яка необхідна для здоров’я травного тракту. Клітковина допомагає регулювати рух кишечника, запобігає запорам і діареї.
- Знижує рівень холестерину
Селера містить харчові волокна, які можуть допомогти знизити рівень холестерину в крові. Холестерин є важливим для здоров’я, але високий рівень "поганого" холестерину може збільшити ризик серцево-судинних захворювань.
Селеру можна їсти свіжим, вареним, смаженим або запеченим. Його можна додавати в супи, салати, овочеві страви та інші страви.
Ось кілька ідей, як включити селера в свій раціон:
- Додайте кілька стебел селери в салат або смузі.
- Використовуйте селеру як інгредієнт для супу або рагу.
- Смажте або запікайте селера як гарнір.
- Зробіть селеровий сік або смузі.
Селера – це смачний і корисний овоч, який може внести свій внесок у ваше загальне здоров’я.
Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.
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