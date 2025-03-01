Створять гарний настрій: топ найяскравіших комедій останніх років

Після виснажливого дня іноді хочеться просто відпочити, забути про турботи та зарядитися позитивними емоціями. І що може бути кращим за хорошу комедію?

Ось топ найкращих комедій останніх років, які точно піднімуть настрій і подарують щирий сміх. Попкорн напоготові – буде весело!

Чому він? (2016)

Класичне сімейне протистояння. Батько консервативних поглядів приїжджає до доньки й дізнається, що вона зустрічається з ексцентричним, багатим, але абсолютно невихованим IT-магнатом. Він готовий зробити все, аби зруйнувати ці стосунки.

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Джуманджі: Поклик джунглів (2017)

Чотирьох підлітків затягує у світ відеогри, де вони перетворюються на своїх ігрових аватарів. Кожен отримує унікальні здібності та слабкості, а щоб вибратися з небезпечних джунглів, доведеться пройти всі рівні гри та перемогти головного лиходія.

Химери (2020)

Непомітна дівчина Моллі одного дня прокидається в тілі серійного вбивці. Тим часом справжній маніяк опинився в її тілі та насолоджується життям популярної школярки. У неї є всього кілька годин, щоб усе виправити, перш ніж трансформація стане незворотною.

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