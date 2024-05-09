Збережіть свої локони: експерти назвали п'ять згубних звичок, які призводять до облисіння

Фахівці з догляду за волоссям підкреслюють, що існують певні дії, яких слід уникати, щоб зберегти здоров’я вашої шевелюри. Деякі повсякденні звички можуть бути несподівано шкідливими та призводити до втрати волосся, що може стати справжнім відкриттям для багатьох.

Важливо усвідомлювати ці помилки, аби уникнути потенційного пошкодження локонів. Інформацію про шкідливі звички, пов'язані із доглядом за волоссям зібрала команда UAportal.

Використання щіток з природною щетиною

Такі гребінці можуть бути корисними для волосся, проте необхідно застосовувати їх обережно. Хоча такі інструменти допомагають розгладити волосся, вони також можуть пошкоджувати його зовнішній шар при частому використанні, що призводить до ослаблення та ламкості волосся. Трихологи рекомендують використовувати їх лише за певних умов.

Щоденне використання фена на високій температурі або прасок для волосся

Такі дії можуть негативно впливати на здоров’я ваших локонів. Високі температури можуть спричинити пошкодження волосся, утворюючи слабкі ділянки. Щоб уникнути цього, фахівці радять використовувати теплові інструменти помірно, встановлюючи помірну або низьку температуру та тримаючи фен на безпечній відстані від волосся.

Миття голови занадто рідко

Це може призвести до накопичення бруду, схоже на те, як ми миємо обличчя кожного дня. Фахівці радять мити волосся принаймні раз на три дні, хоча для тонкого волосся може знадобитися щоденне миття.

Ігнорування SPF

Не забувайте про захист від сонця для волосся. Сонцезахисний крем слід наносити не лише на шкіру, але й на лінію росту волосся, особливо за вухами.

Розчісування зверху донизу

При розчісуванні волосся починайте з кінчиків, поступово просуваючись до коренів. Це допоможе уникнути пошкодження та заплутування волосся.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зробить волосся густим та блискучим.

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