Зробить волося густим та блискучим: дієвий метод домашнього обгортання
Доглянуте, блискуче волосся — це не тільки предмет гордості, але й показник здоров'я. Однак сучасний ритм життя, знебарвлення, укладання та інші фактори можуть негативно позначитися на стані локонів.
Про це пише Ukr.media.
Відновлювальні процедури в салоні — це хороший спосіб повернути волоссю красу та здоров'я, але вони не завжди доступні.
На щастя, існує безліч способів повернути волоссю здоров'я в домашніх умовах. Один із таких способів — медове обгортання.
Мед — це природний продукт, який має безліч корисних властивостей. Він зволожує, живить, відновлює структуру волосся, а також стимулює його ріст.
Оливкова олія також є чудовим засобом для догляду за волоссям. Вона глибоко зволожує, пом'якшує і захищає локони.
Розмаринова олія має протизапальні та антисептичні властивості. Вона допомагає зміцнити волосяні фолікули і стимулювати ріст волосся.
Інгредієнти
- Мед — ½ склянки
- Оливкова олія — ½ склянки
- Розмаринова олія — 4 краплі
Приготування
- Змішайте мед і оливкову олію в рівних пропорціях.
- Якщо ваше волосся схильне до жирності, скоротіть кількість оливкової олії до 2 столових ложок.
- Додайте до суміші 4 краплі розмаринової олії.
- Ретельно перемішайте.
Обгортання
- Нанесіть склад на шкіру голови і волосся по всій довжині.
- Одягніть на голову непромокальний ковпак.
- Намочіть рушник гарячою водою, відіжміть і обмотайте ним голову.
- Поверх рушника надягніть сухий рушник.
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Тривалість процедури
Обгортання слід робити 2-3 рази на тиждень протягом 1-2 місяців. Тривалість процедури — 30 хвилин.
Після процедури
Після закінчення 30 хвилин добре промийте волосся шампунем.
Вже після першої процедури ви помітите, що ваше волосся стало більш блискучим і м'яким. А регулярне проведення обгортання допоможе вам повернути волоссю здоров'я, густоту і силу.
- Для досягнення найкращого результату перед обгортанням зробіть легкий масаж голови.
- Для більшої ефективності можна додати в суміш для обгортання 1 столову ложку касторової олії.
- Після обгортання не використовуйте фен, щоб волосся не пересохло.
Протипоказання
- Якщо у вас є алергія на мед або інші інгредієнти, які входять до складу суміші для обгортання, не застосовуйте цей метод.
- Якщо у вас є відкриті ранки на шкірі голови, також не варто робити обгортання.
Нагадаємо, ми вже писали, як сушити волосся правильно.
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