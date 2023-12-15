Зробить волося густим та блискучим: дієвий метод домашнього обгортання

Доглянуте, блискуче волосся — це не тільки предмет гордості, але й показник здоров'я. Однак сучасний ритм життя, знебарвлення, укладання та інші фактори можуть негативно позначитися на стані локонів.

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Про це пише Ukr.media.

Відновлювальні процедури в салоні — це хороший спосіб повернути волоссю красу та здоров'я, але вони не завжди доступні.

На щастя, існує безліч способів повернути волоссю здоров'я в домашніх умовах. Один із таких способів — медове обгортання.

Мед — це природний продукт, який має безліч корисних властивостей. Він зволожує, живить, відновлює структуру волосся, а також стимулює його ріст.

Оливкова олія також є чудовим засобом для догляду за волоссям. Вона глибоко зволожує, пом'якшує і захищає локони.

Розмаринова олія має протизапальні та антисептичні властивості. Вона допомагає зміцнити волосяні фолікули і стимулювати ріст волосся.

Інгредієнти

Мед — ½ склянки

Оливкова олія — ½ склянки

Розмаринова олія — 4 краплі

Приготування

Змішайте мед і оливкову олію в рівних пропорціях. Якщо ваше волосся схильне до жирності, скоротіть кількість оливкової олії до 2 столових ложок. Додайте до суміші 4 краплі розмаринової олії. Ретельно перемішайте.

Обгортання

Нанесіть склад на шкіру голови і волосся по всій довжині. Одягніть на голову непромокальний ковпак. Намочіть рушник гарячою водою, відіжміть і обмотайте ним голову. Поверх рушника надягніть сухий рушник.

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Тривалість процедури

Обгортання слід робити 2-3 рази на тиждень протягом 1-2 місяців. Тривалість процедури — 30 хвилин.

Після процедури

Після закінчення 30 хвилин добре промийте волосся шампунем.

Вже після першої процедури ви помітите, що ваше волосся стало більш блискучим і м'яким. А регулярне проведення обгортання допоможе вам повернути волоссю здоров'я, густоту і силу.

Для досягнення найкращого результату перед обгортанням зробіть легкий масаж голови.

Для більшої ефективності можна додати в суміш для обгортання 1 столову ложку касторової олії.

Після обгортання не використовуйте фен, щоб волосся не пересохло.

Протипоказання

Якщо у вас є алергія на мед або інші інгредієнти, які входять до складу суміші для обгортання, не застосовуйте цей метод.

Якщо у вас є відкриті ранки на шкірі голови, також не варто робити обгортання.

Нагадаємо, ми вже писали, як сушити волосся правильно.

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