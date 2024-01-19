Зігріваючий та ситний: рецепт курячого супу з часниковою олією

Цей суп ідеально підходить для холодного зимового вечора. Він ароматний і має приємну гостроту.

Відео дня

Його можна легко приготувати вдома, використовуючи доступні інгредієнти. Рецептом поділився портал Shuba.

Інгредієнти:

Курячі стегна з гомілкою – 600 г

Круглозернистий рис – 150 г

Соняшникова олія – 50 мл

Часник – 6 зубчиків

Цибуля – 1 шт.

Капуста кейл – 1 шт.

Лимон – 1 шт.

Сіль – за смаком

Перець чорний мелений – за смаком

Читайте також: Мармелад з гарбуза: смачний десерт, який полюблять діти

Приготування:

Помийте і обсушіть курячі стегна. Звільніть їх від кісточок і шкіри. Почистіть і дрібно наріжте цибулю і часник. Промийте рис через дрібне сито, поки вода не стане прозорою. Вичавіть з лимона сік в окрему мисочку. Нагрійте олію в великій каструлі на середньому вогні. Додайте часник і готуйте до появи золотистого кольору. Обережно, він швидко горить! Вимкніть вогонь і негайно перелийте олію в невелику миску, залишивши 1 ст. л. в каструлі. Додайте цибулю до 1 ст. л. часникової олії, що залишилася в каструлі, і готуйте на середньому вогні приблизно 5 хвилин. Періодично помішуйте суміш. Влийте 8 склянок води, добре перемішайте. Додайте рис, курячі стегна і 1 ч. л. солі. Доведіть страву до кипіння. Зменште вогонь до невеликого і тушкуйте, не накриваючи кришкою, приблизно 20 хвилин. Перекладіть курку на тарілку і дайте їй охолонути. Каструлю залиште на невеликому вогні. Подрібніть м’ясо двома виделками. Відокремте листя кучерявої капусти одне від одного. Ретельно промийте в холодній воді, струсіть зайву воду і наріжте листя навхрест. Додайте в каструлю капусту і подрібнену курку. Продовжуйте тушкувати, періодично помішуючи, приблизно 4-5 хвилин. Зніміть каструлю з вогню. Додайте в суп сіль і лимонний сік на смак. Добре перемішайте. Розлийте суп по тарілках. Налийте в кожну тарілку 2-3 ч. л. часникової олії, яку ви залишили в окремій мисці на початку приготування, і присипте супчик меленим чорним перцем.

Радимо також приготувати ніжне різотто з гарбузом.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!