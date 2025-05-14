Собачі поцілунки: ветеринари відповіли, чому домашній улюбленець вас облизує

Собаки — одні з найщиріших і найвідданіших домашніх улюбленців. Кожне повернення господаря додому вони зустрічають із радістю: активно махають хвостом, притискаються носом, облизують руки чи обличчя. Але такі прояви емоцій мають глибше значення, ніж просто радість від зустрічі.

Що означає облизування та "обійми" від собаки

За словами ветеринара доктора Джуліана Нортона з Pure Pet Food, така поведінка — це спроба встановити тісний емоційний контакт. У коментарі виданню Express він пояснив, що собаки бачать себе частиною "племені", тобто родини, і таким чином виявляють прихильність.

"Вони тицяються носом, облизують, бо прагнуть уваги й хочуть стати частиною вашої емоційної зони", — зазначив Нортон.

Лизання — це спосіб прояву любові, турботи й бажання зрозуміти, в якому настрої знаходиться господар. Це також може бути спроба заспокоїти або підтримати людину.

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Що сигналізує хвіст собаки

Виляючий хвіст — ще один спосіб комунікації. Але, як пояснюють експерти, його варто вміти "читати", адже не кожне виля́ння свідчить про щастя:

Швидке та високе виля́ння — захоплення або збудження;

— захоплення або збудження; Повільне або низьке — обережність чи тривога;

— обережність чи тривога; Розслаблене виля́ння — комфорт і спокій.

Собачі "усмішки"

Іноді здається, що собака посміхається. Це не зовсім людська емоція, проте така міміка свідчить про позитивний настрій або бажання пограти.

Спостерігаючи за такими нюансами у поведінці, власники можуть краще розуміти свого улюбленця й будувати з ним глибший, довірливий зв'язок.

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