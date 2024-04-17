Зменшує тривожність та допомагає розслабитись: який напій корисно пити перед сном

В сучасному світі, сповненому стресів та тривог, особливо важливо вміти розслаблятися перед сном. Адже якісний сон - це запорука гарного самопочуття та продуктивності протягом дня. На щастя, існує чимало натуральних напоїв, які допоможуть вам заспокоїтися та налаштуватися на сон. В своєму телеграм-каналі платформа доказової інформації про здоров'я "Бережи себе" розповіла, як завдяки чашці какао покращити сон.

Какао - вечірня альтернатива каві

Багато хто вважає, що какао не варто пити ввечері через вміст кофеїну. Однак, дослідження Міністерства сільського господарства США (USDA) показали, що в 100 г какао міститься лише 230 мкг кофеїну, що значно менше, ніж у каві (3140 мкг на 100 г).

Окрім того, какао багате на теобромін - речовину, яка має м'який стимуляційний ефект, подібний до кофеїну, але не викликає такої ж тривожності та збудження.

Дослідження підтвердили, що вживання чистого какао (без цукру) ввечері може:

Розслабити тіло та розум

Зменшити артеріальний тиск та тривожність

Відновити циркадні ритми

Покращити сон

Какао також багате на флавоноїди, вітаміни та антиоксиданти, які позитивно впливають на серцево-судинну систему.

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Тепле молоко з медом

Цей класичний вечірній напій не дарма користується такою популярністю. Тепле молоко має заспокійливий ефект, а мед не лише підсолодить напій, але й допоможе швидше заснути.

Ромашковий чай

Ромашка - це відома трава з заспокійливими властивостями. Чай з ромашки допоможе розслабити м'язи, зменшити тривожність та покращити сон.

М'ятний чай

М'ята - це ще одна чудова трава, яка допоможе вам розслабитися. Чай з м'яти також має освіжаючий ефект, який може бути корисним, якщо ви відчуваєте себе трохи збудженим перед сном.

Лавандовий чай

Лаванда - це трава з приємним ароматом, який має заспокійливий та розслаблюючий ефект. Чай з лаванди допоможе вам швидше заснути та покращити якість сну.

Пам'ятайте:

Не додавайте цукор до трав'яних чаїв, адже це може негативно вплинути на ваш сон.

Не вживайте трав'яні чаї, якщо у вас є алергія на будь-які компоненти.

Якщо ви приймаєте будь-які лікарські препарати, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж вживати трав'яні чаї.

Вибирайте напій, який вам подобається, та насолоджуйтесь ним перед сном, щоб заспокоїтися, розслабитися та налаштуватися на міцний та здоровий сон!

Нагадаємо, ми вже писали, який чай очистить кров від зайвого цукру.

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