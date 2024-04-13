Цей чай очистить кров від зайвого цукру: просто заваріть цю рослину

Чай з кропиви, виготовлений з листя кропиви дводомної, століттями використовується завдяки численним перевагам для здоров'я. Цей трав'яний чай з м'яким смаком, схожим на шпинат, легко приготувати з свіжого або сушеного листя, або купити у зручних пакетиках.

Видання Good Food назвало 10 причин, чому ви повинні включити чай з кропиви у свій раціон.

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1. Протизапальні властивості: кропива володіє потужними протизапальними властивостями, які можуть допомогти при артриті, псоріазі, екземі та інших запальних захворюваннях.

2. Багатий на антиоксиданти: чай з кропиви - джерело філоксантобіліну, антиоксиданту, який бореться з вільними радикалами, захищаючи клітини від пошкоджень і знижуючи ризик хронічних захворювань.

3. Підтримує здоров'я кісток: кропива багата кальцієм, магнієм, фосфором, цинком і вітаміном K, які необхідні для міцних і здорових кісток. Вона також містить бор, який допомагає засвоювати кальцій і запобігає остеопорозу.

4. Загоює шкіру: завдяки протизапальним, антигістамінним та антибактеріальним властивостям, чай з кропиви може допомогти при акне, кропив'янці, екземі та інших шкірних проблемах.

5. Здоров'я простати у чоловіків: протизапальні, протипухлинні та противірусні властивості кропиви можуть полегшити симптоми доброякісної гіперплазії передміхурової залози.

6. Зменшує біль при артриті: дослідження показали, що кропива може зменшити біль і скутість у людей з остеоартритом.

7. Регулює рівень цукру в крові: кропива покращує контроль рівня цукру в крові, стимулюючи вироблення інсуліну та збільшуючи кількість β-клітин підшлункової залози.

8. Підтримує здоровий рівень холестерину: фітохімічна речовина кверцетин у складі кропиви знижує загальний рівень холестерину та рівень ліпідів у крові.

9. Знижує артеріальний тиск: регулярне вживання чаю з кропиви може допомогти знизити артеріальний тиск.

10. Захищає від раку: деякі дослідження показують, що чай з кропиви може захищати від деяких видів раку або уповільнювати їх розвиток.

Фахівці застерегли, що вживати чай з кропиви треба з обережністю людям, які приймають ліки проти високого кров'яного тиску, діабету, а також тим, хто має захворювання нирок або порушення згортання крові.

Увага! Перед вживанням чаю з кропиви обов'язково проконсультуйтеся з лікарем.

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