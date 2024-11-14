Зніміть це негайно: які джинси вийшли з моди

Стилісти та експерти в сфері повсякденної моди однозначно не рекомендують носити цієї весни та літа джинси, надмірно прикрашені біжутерією, а також моделі скінні та бойфренд. До антитрендів також потрапили штани з надто світлого денiму.

У 2024 році джинси стали невід'ємною частиною гардероба кожної людини. Вони будуть представлені в різноманітних стилях і фасонах, від класичних скінні до широких бойфрендів. Однак існують певні стилі джинсів, які весною і літом 2024 року вважатимуться антитрендами і навіть постарять вас на кілька років, пише Best Life.

Вузькі джинси

Якщо є якийсь образ, який на даний момент явно застарів, то це джинси скінні. "Я твердо вірю, що якщо ви бачили пік стилю до Covid, то в 2024 році він, швидше за все, вважатиметься застарілим. Хоча я мушу визнати, що була їх великою шанувальницею", - говорить стиліст і експерт з високої моди Єнія Ернандес Фонсека.

Антитренди в джинсах. Джерело: Pixabay

Укорочені скінні

Якщо вам подобаються укорочені джинси, у 2024 році декілька стилів виглядатимуть сучасно і модно: наприклад, джинси з широкими штанинами, джинси бочкоподібного крою або невимушені джинси прямого крою. Проте укорочені скінні все одно залишаються скінні, і їх краще уникати, якщо ви хочете виглядати сучасно, кажуть експерти.

Антитренди в джинсах. Джерело: Pixabay

Джинси з дуже завищеною талією

Джеффрі Ампратвум, експерт зі стилю та професор Технологічного інституту моди (FIT) у Нью-Йорку, говорить, що джинси з надто завищеною талією можуть зробити вас старше.

Антитренди в джинсах. Джерело: Pixabay

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Джинси-бойфренди

Дуже небагато людей добре виглядали в джинсах-бойфрендах. Джинси-тата - улюблена невимушена альтернатива, яку пропонують стилісти, у 2024 році. Їх невимушений крій і зручна посадка ідеально контрастують з більш зібраним верхом, наприклад, твідовим або шкіряним піджаком.

Антитренди в джинсах. Джерело: Pixabay

Занадто прикрашені джинси

Чрезмірно прикрашені джинси старять людей не за віком. Подумайте про яскраві деталі, такі як контрастні ефекти, наприклад, кислотні або мармурові потертості, перебільшені розриви та розриви, а також ефектні шви та прикраси зі страз.

Антитренди в джинсах. Джерело: Pixabay

Дуже світлі блакитні джинси

Дуже світло-блакитні джинси можуть виглядати тьмяно або застаріло, зазначають стилісти. Темний деним стає все більш популярним: багато людей віддають перевагу чорним або сірим тонам світлішим відтінкам.

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