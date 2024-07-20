Дивитись з коханими: три фільми про вражаючу любов

Дружба – це безцінний дар, який може стати основою для чогось більшого. Іноді між друзями виникає незбагненна хімія, яка перетворює їхні стосунки на щире та пристрасне кохання. Про це пише 24 tv.ua.

Світ кіно багатий на історії про те, як дружба розквітає у справжнє кохання. Ось 5 фільмів, які чудово ілюструють цю тему:

"Закохайся в мене, якщо наважишся" (2003)

Французька романтична драма режисера Яна Самюеля розповідає про двох друзів дитинства, Софі та Жульєна. Вони грають у "наважся", де кидають один одному виклики.

Гра триває і в дорослому житті, стаючи дедалі небезпечнішою та складнішою, поки нарешті не впливає на їхні почуття одне до одного. Ця історія демонструє, як важко буває розпізнати справжнє кохання, коли воно приховане за маскою.

"Один день" (2011)

Романтична драма заснована на однойменному романі Девіда Ніколса. Фільм розповідає про життя Емми та Декстера, які проводять разом лише один день – 15 липня, щороку протягом багатьох років.

Вони починають як друзі, але їхні відносини змінюються та розвиваються з роками, демонструючи складність людських почуттів та життєвих обставин.

"Коли Гаррі зустрів Саллі" (1989)

Класична романтична комедія Вуді Аллена розповідає про Гаррі та Саллі, які знайоміться ще в університеті. Їхні стосунки протягом багатьох років проходять різні стадії: від дружби до ворожнечі, від флірту до розчарування, і врешті-решт до щирого кохання.

Фільм досліджує складність чоловічо-жіночих стосунків та те, як дружба може стати основою для чогось більшого.

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"Весільний переполох" (2005)

Романтична комедія з Джессікою Альбою та Оуеном Вілсоном розповідає про Ліліан і Девіда, друзів дитинства, які обіцяють одружитися, якщо до 30 років не знайдуть собі пару.

Коли час наближається, вони розуміють, що мають сильні почуття одне до одного, але бояться зізнатися в цьому через страх втратити дружбу.

"Голий пістолет" (1988)

Хоча ця комедія не зосереджується виключно на темі дружби та кохання, вона все ж таки демонструє, як близька дружба може перетворитися на щось більше.

У центрі сюжету – лейтенант поліції Френк Дребін, який рятує королеву Єлизавету II від замаху. Його вірна партнерка Джейн Спенсер завжди поруч і з часом їхні стосунки переростають у щире кохання.

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