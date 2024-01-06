Змажте зубною пастою: як ефективно наточити ножі в домашніх умовах

Тупий ніж на кухні - це справжня біда. Він не може різати овочі та фрукти, а м'ясо перетворює на м'якоть. Щоб уникнути таких проблем, потрібно регулярно заточувати ножі.

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Звичайно, можна купити спеціальну точилку, але не завжди є можливість потрапити до магазину. На щастя, є простий і ефективний спосіб заточити ніж за допомогою зубної пасти, пише santeplusmag.

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Що вам знадобиться:

Ніж

Зубна паста

Паперовий рушник

Порцелянова миска або тарілка

Сіль

Білий оцет

Щітка для посуду

Як наточити ножі у домашніх умовах, інструкція:

Нанесіть трохи зубної пасти на лезо ножа з обох боків.

Протріть лезо зубною пастою за допомогою паперового рушника.

Переверніть порцелянову миску догори дном і посипте на її край чайну ложку солі та чайну ложку білого оцту.

Почніть заточувати ніж в одному напрямку під кутом 20 градусів.

Робіть плавні рухи, не тисніть сильно.

Повторіть процедуру з іншого боку ножа.

Промийте ніж у чистій воді за допомогою щітки для посуду.

Завдяки цьому лайфхаку ви зможете легко та швидко заточити свої ножі в домашніх умовах. Вони знову будуть різати як нові, а ви зможете без проблем готувати смачні страви.

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