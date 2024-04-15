Солодке чудо за 15 хв: рецепт ніжного домашнього зефіру без випікання

Ви можете приготувати повітряний зефір на власній кухні, який перевершить будь-який магазинний за смаком. Це займе не більше п’ятнадцяти хвилин.

Все, що вам потрібно – це перевірений рецепт та простий набір інгредієнтів, які легко знайти. Ним поділився сайт NV.

Як приготувати домашній зефір

Нам знадобиться

Цукор – 2 чашки

Вода – 1 чашка

Білок з курячих яєць – 2 шт.

Желатин – 2 ст. л.

Ванільний екстракт – 1 ч. л.

Цукрова пудра – за бажанням

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Спосіб приготування

Каструлю з цукром та водою поставте на слабкий вогонь.

Дочекайтесь, поки вода закипить, і ретельно перемішуйте до повного розчинення цукру.

В іншій посудині змішайте желатин з водою до розчинення.

Візьміть білки та збийте їх до стану м’яких піків.

Не перестаючи мішати, вливайте розчинений желатин у цукрову суміш.

Поступово, не припиняючи збивати міксером, введіть гарячий сироп до білків.

Збивайте масу до отримання густої консистенції, що може зайняти близько 10-15 хвилин.

Додайте ванільний екстракт і продовжуйте збивати, поки суміш не буде утримувати форму.

Акуратно вилийте її у формочки, розподіліть рівномірно і залиште застигати на декілька годин.

Для наповнення форм використовуйте кондитерський мішок.

При бажанні, посипте готовий зефір цукровою пудрою.

Смачного!

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