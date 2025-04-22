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Соціум

Скільки часу для сну потребують собаки, щоб бути здоровими: ветеринари вразили відповіддю

Ціхоцька Марія

Скільки часу для сну потребують собаки, щоб бути здоровими: ветеринари вразили відповіддю
Середньостатистичній собаці потрібно значно більше сну, ніж людині

Собаки славляться своєю вірністю та щирою любов’ю до господарів, тож не дивно, що багато людей мріють завести чотирилапого друга. Однак у процесі догляду виникає чимало запитань — зокрема, скільки сну потрібно собаці на добу.

Відповідь на це дав британський ветеринар Бен у своєму відео на TikTok, про що передає Express.

"Середньостатистичній собаці потрібно значно більше сну, ніж людині. Якщо для нас достатньо восьми годин, то собакам необхідно від 12 до 14. А деяким — наприклад, представникам великих порід, цуценятам чи дуже активним тваринам — потрібно до 18 годин сну щодня", — пояснив Бен.

Він додав, що, подібно до людей, собаки живуть за добовим ритмом і зазвичай сплять вночі. Втім, на відміну від нас, вони є поліфазними — тобто їм властиві кілька коротких фаз сну протягом доби.

За словами ветеринара, тривалий сон для собак — це не прояв ліні чи нудьги, а природна потреба. Проблема в тому, що багато собак не мають можливості якісно відпочити вдень. Наприклад, у собачому садку чи в будинку з маленькими дітьми собаці важко знайти спокій для денного сну, який життєво необхідний для її здоров’я.

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"Недосипання позначається на самопочутті та поведінці. Як і у людей, у собак через хронічний дефіцит сну можуть з’являтися дратівливість, тривожність і навіть проблеми з соціалізацією", — підкреслив експерт.

На завершення Бен жартівливо зазначив: "У фразі 'нехай сплячі собаки брешуть' є більше правди, ніж здається".

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