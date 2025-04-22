Скільки часу для сну потребують собаки, щоб бути здоровими: ветеринари вразили відповіддю

Собаки славляться своєю вірністю та щирою любов’ю до господарів, тож не дивно, що багато людей мріють завести чотирилапого друга. Однак у процесі догляду виникає чимало запитань — зокрема, скільки сну потрібно собаці на добу.

Відповідь на це дав британський ветеринар Бен у своєму відео на TikTok, про що передає Express.

"Середньостатистичній собаці потрібно значно більше сну, ніж людині. Якщо для нас достатньо восьми годин, то собакам необхідно від 12 до 14. А деяким — наприклад, представникам великих порід, цуценятам чи дуже активним тваринам — потрібно до 18 годин сну щодня", — пояснив Бен.

Він додав, що, подібно до людей, собаки живуть за добовим ритмом і зазвичай сплять вночі. Втім, на відміну від нас, вони є поліфазними — тобто їм властиві кілька коротких фаз сну протягом доби.

За словами ветеринара, тривалий сон для собак — це не прояв ліні чи нудьги, а природна потреба. Проблема в тому, що багато собак не мають можливості якісно відпочити вдень. Наприклад, у собачому садку чи в будинку з маленькими дітьми собаці важко знайти спокій для денного сну, який життєво необхідний для її здоров’я.

Читайте також: Стрес у собаки: кінолог розповів, як допомогти вашому улюбленцю заспокоїтись

"Недосипання позначається на самопочутті та поведінці. Як і у людей, у собак через хронічний дефіцит сну можуть з’являтися дратівливість, тривожність і навіть проблеми з соціалізацією", — підкреслив експерт.

На завершення Бен жартівливо зазначив: "У фразі 'нехай сплячі собаки брешуть' є більше правди, ніж здається".

Нагадаємо, ми вже писали про топ порід собак, які чудово контактують з дітьми.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!