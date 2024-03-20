Скільки триватиме Великий піст та що заборонено робити у цей період

Великий піст – це найсуворіший піст у році для православних християн. Він триває 40 днів і розпочинається за 7 тижнів до Великодня. У 2024 році Великий піст розпочався 18 березня і закінчиться 4 травня.

Відео дня

Мета Великого посту – духовне очищення та покаяння. Також суворий піст – це своєрідна підготовка до Великодня – найважливішого свята православного календаря. Піст передбачає фізичне оздоровлення через обмеження в їжі.

Також читайте: Як правильно харчуватися у Великий піст: основні правила та поради

Що заборонено робити під час Великого посту:

Вживання м'яса, яєць, молока та продуктів з них.

Вживання алкогольних напоїв.

Куріння.

Заборонені розваги.

Під час посту не можна злословити, лаятися, сваритися.

Що можна їсти під час Великого посту:

Овочі, фрукти, крупи, бобові, горіхи, сухофрукти. Гриби (у певні дні). Рибу (у певні дні). Рослинну олію (у певні дні).

Календар Великого посту: у які дні та що їсти

Правила харчування:

Понеділок, середа, п'ятниця: сухоїдіння (вода, хліб, фрукти, овочі, узвар).

Вівторок, четвер: гаряча їжа без олії.

Субота, неділя: їжа з олією.

Риба: дозволена лише у дні двунадесятих свят (Благовіщення та Вхід Господній в Єрусалим).

Понеділок першого тижня: рекомендовано повне утримання від їжі.

Велика п'ятниця: голодування до виносу Плащаниці.

Важливо: Існують послаблення в правилах посту для дітей, людей похилого віку, вагітних та хворих.

Пропонуємо дізнатися, чи можна їсти рибу у Великий піст.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!