Шоколадний торт у мікрохвильовці: простий рецепт за 3 хвилини

Торти з вершками та шоколадом дуже смачні і стали улюбленими як у дітей, так і дорослих. Але приготувати ці делікатеси не завжди просто і тим більше досягти успіху.

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З усім тим, дізнайтеся, як приготувати цей кремовий торт у мікрохвильовій печі. Видання Sante Plus переконує, що на це у вас піде всього три хвилини.

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Для приготування цього смачного та швидкого десерту вам знадобиться:

4 столові ложки мигдального борошна;

4 столові ложки фруктози;

3 столові ложки какао;

1 пакетик ванілі;

½ чайної ложки розпушувача;

1 столова ложка соняшникової олії;

3 столові ложки мигдального молока;

1 яйце.

У мисці змішайте всі інгредієнти до отримання пасти, потім змастіть ємність, придатну для використання в мікрохвильовій печі, вилийте пасту і готуйте торт протягом 3 хвилин в мікрохвильовій печі.

Тим часом можна приготувати крем, який використовуватиметься для прикраси торта. Для цього вам знадобиться:

2 столові ложки сиру;

1 столова ложка легких вершків;

2 столові ложки фруктози;

1 банан, розрізаний на шматочки.

Секрети приготування:

1. Змішайте всі ці інгредієнти в мисці та збийте електричним міксером.

2. Потім візьміть торт, покладіть його на решітку і обережно розріжте навпіл. Для цього візьміть хлібний ніж, покладіть руку в центр коржа і розріжте його наполовину, огинаючи корж.

3. Зверніть увагу, що за тією ж методикою бісквіт розрізають навпіл перед начинкою кремом.

4. Розрізавши торт, прикрасьте його кремом. Дайте охолонути, а потім насолоджуйтесь десертом.

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