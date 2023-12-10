Шеф-кухар розкрив старовинний рецепт тушкованої капусти (відео)

Відомий український шеф-кухар Анатолій Добровольський розкрив рецепт стародавньої української тушкованої капусти. Цю страву можна готувати на Різдво, адже тушкована капуста – одна з 12 обов'язкових страв на свято.

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Він каже, що у такий спосіб капусту тушкували наші предки століттями. "Він простий, але дуже смачний", – запевнив кухар.

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Для приготування тушкованої капусти за цим рецептом знадобляться такі інгредієнти:

качан капусти середнього розміру

дві великі цибулини

4-5 зелених кислих яблук

буженина, чи шинка (підійде й ростбіф) – 500-700 грамів

масло вершкове - 200 г розтоплене

молота зіра та коріандр – по пів столової ложки

бульйон або вода – 1-1,5 літра

сіль, перець і сік лимона на смак

Спосіб приготування капусти:

Капусту розрізаємо на дві половини, а потім кожну половину ще навпіл, нашинковуємо її. Пошинковану капусту гарно присолюємо і ретельно місимо її, щоб пустила сік. Цибулю нарізаємо тоненькими напівкільцями і додаємо до капусти. Яблука очищаємо від шкірки і нарізаємо скибочками. Кладемо у воду з соком лимона, щоб яблука не потемнішали. М'ясо нарізаємо тоненькими шматочками. Вершкове масло розтоплюємо.

Як готувати тушковану капусту на Різдво:

У каструлю з товстим і широким дном викладаємо шар капусти, потім шар цибулі, шар яблук, шар м'яса. Повторюємо шари, поки не закінчиться капуста. Приправляємо перцем і заливаємо шари наполовину бульйоном. Тушкуємо на повільному вогні упродовж 2 годин, постійно перемішуючи, щоб капуста не пригоріла. За 5 хвилин до готовності додаємо трохи молотого коріандру та зіри.

Подаємо тушковану капусту зі сметаною та зеленню.

За словами Добровольського, ця страва має неймовірно смачний смак.

Цей рецепт тушкованої капусти – прекрасний спосіб скуштувати стародавню українську кухню. Він простий у приготуванні, але вимагає часу та терпіння. Однак результат того вартий.

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