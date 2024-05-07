Секунда часу і готово: як швидко затягнути нитку в голку

Заправка нитки в голку - це те, з чим стикається кожен, хто любить шити або лагодити одяг. Іноді це може бути справжнім випробуванням, адже нитка не хоче слухатися, а очі вже втомилися від напруги. Але не здавайтеся! Сьогодні ми поділимось з вами лайфхаком, який допоможе вам заправити нитку в голку за лічені секунди. Про це пише DailyStar.

Вам знадобиться:

Нитка

Голка

Невеликий шматочок паперу

Інструкція:

Складіть нитку вдвічі, щоб утворилася петля. Покладіть петлю нитки на край паперу. Розріжте папір по діагоналі, так щоб нитка опинилася всередині. Протягніть папір через вушко голки.

Як це працює?

При розрізуванні паперу нитка, яка знаходиться всередині, захоплюється краєм і автоматично проходить через вушко голки. Цей лайфхак економить час, сили та нерви, адже вам більше не доведеться витрачати хвилини на те, щоб просунути нитку в крихітний отвір.

Нагадаємо, ми вже писали, чому не можна шити перед дорогою.

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