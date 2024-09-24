Сексуальний марафон: знаки зодіаку, які можуть займатися коханням годинами

Люди природно відрізняються за темпераментом та бажаннями до фізичних стосунків. Комусь достатньо зовсім небагато, а хтось не вдовольнися без кількагодинного секс-марафону.

Астрологи звертають увагу на те, що відразу кілька знаків зодіаку можуть займатися коханням годинами. Про цей пише видання Оdzadu .

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Скорпіон

Він пристрасний, сповнений хвилювання і може робити в ліжку те, про що ви навіть не мріяли. Спробувавши одного разу, що таке коханець, ви більше не захочете іншого. Він не зупиняє вас швидко, він насолодиться вами і приділить стільки часу, скільки вам дійсно потрібно, щоб досягти вершини. Він нікуди не поспішає.

Стрілець

Далі йде Стрілець, який, можливо, не такий вже й великий коханець, але він також має велику витривалість. З ним все не закінчиться за 5 хвилин, але ви можете очікувати 30 хвилин задоволення. Коли у нього дійсно багато енергії, він може займатися з вами коханням кілька разів на день. Йому байдуже, чи чисто вдома, чи приготовано, чи він голодний, поки це залежить від нього, він може в будь-який момент нахилити вас за стіл.

Овен

Чоловік-Овен дуже пристрасний і має сильний потяг до фізичної близькості. Іноді його бажання настільки сильне, що він просто не може думати ні про що інше, крім того, як виявити свою пристрасть, не вибираючи місця. Його витривалість вражає — там, де інші вже втомлюються, він готовий продовжувати. Якщо ви його партнер, будьте готові до приємних сюрпризів.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали три знаки зодіаку, які не можуть відмовитися від алкоголю.

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