Три знаки зодіаку, які не цінують секс: яких жінок не варто чекати у ліжку

Серед жіночих знаків зодіаку є ті, хто не надає великого значення сексу у своїх стосунках. Дехто може вважати секс частиною стосунків, але не основним аспектом. Інші часто шукають нових вражень і звичайний секс може швидко набриднути їй. Водночас бувають жінки, які віддають перевагу глибоким емоційним зв’язкам і не сприймає секс як щоденний обов’язок. Які знаки зодіаку ставляться до сексу дуже серйозно, читайте далі.

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Овен

Жінка-Овен відзначається своєю рішучістю, яка стосується і любовних стосунків, але секс для неї не є обов’язковим елементом. Їй може бути достатньо рідкісних інтимних моментів, і навіть вони можуть бути для неї надто частими. Вона шукає у стосунках глибші, духовні зв’язки, які фізичний аспект не завжди може забезпечити.

Любов вона розглядає як справжню тільки в контексті більш серйозних зобов'язань, таких як бажання мати дітей.

Близнюки

Жінка-Близнюки може здивувати своєю непередбачуваністю. Її прагнення до новизни призводить до швидкої скуки, навіть коли справа доходить до сексу. Якщо її партнер не здатен вносити різноманітність у відносини, вона може швидко втратити інтерес. Як і жінка-Овен, вона цінує глибоке розуміння та довіру в стосунках більше, ніж фізичний аспект.

Кохання стає для неї важливим, якщо вона бачить у партнері потенційного чоловіка для шлюбу.

Терези

Жінка-Терези приваблює чоловіків своєю чарівністю, але їхній інтерес часто минає, коли вони дізнаються її краще. Чоловіки можуть бути схильні до частих фізичних контактів, але жінка-Терези віддає перевагу більш глибоким емоційним зв’язкам. Її тіло не стане доступним просто так; вона потребує, щоб партнер був готовий до серйозніших відносин.

Вона може відмовляти в інтимних стосунках, поки не буде впевнена, що партнер дійсно гідний її довіри.

Риби

Жінка-Риби, з її емоційною чутливістю, не ставить секс в центр своєї уваги. Вона може зберігати цю сферу життя до шлюбу і віддає перевагу сексу в контексті єдиної, особливої особи. Для неї інтимність повинна бути романтичною, поступовою і ніжною, і вона не сприймає швидкі або поверхневі стосунки.

Її уявлення про кохання завжди буде зосереджено на більш серйозних відчуттях.

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