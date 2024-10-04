Секрет котячого 'масажу': чому ваші улюбленці люблять м’яти лапками

Якщо у вас є кішка, ви, ймовірно, не раз бачили, як вона "місить" вас чи ковдру, ніби замішує тісто лапками. Ця поведінка – абсолютно природна для кішок і має кілька функцій.

Хоча вона може виглядати загадково, за нею криються зрозумілі причини. Команда UAportal розповідає, чому кішки мнуть лапками і що вони намагаються вам сказати.

Інстинкт із раннього віку

Звичка м'яти лапками формується у кішок ще з моменту народження. Малюки під час годування розминають боки матері, стимулюючи виділення молока. Це природний процес, який допомагає їм отримати більше харчування. Коли кішка дорослішає, цей інстинкт залишається, і вона продовжує таку поведінку, особливо коли відчуває себе спокійно і безпечно.

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Знак довіри та комфорту

Коли кішка мнуть лапками вас або м'яку поверхню, це своєрідний знак симпатії. Така поведінка свідчить про те, що ваш улюбленець почувається поруч із вами комфортно і довіряє вам. Часто це супроводжується муркотінням, що підсилює її відчуття задоволення.

Маркування території

Цікаво, що на лапках у кішок розташовані залози, які виділяють запах. Коли вони розминають поверхню, то залишають на ній свій запах, позначаючи її як свою територію. Це показує, що кішка відчуває себе тут як вдома.

Розминка м'язів та поліпшення кровообігу

Ще однією причиною, чому кішки мнуть лапками, є їх потреба розім'яти м'язи та поліпшити кровообіг. Це свого роду "фізкультура", яка допомагає зняти напруження після тривалого відпочинку або сну.

Підготовка до відпочинку

Перед тим, як влаштуватися для відпочинку, кішки часто мнуть лапками поверхню, будь то ковдра, диван чи ваші коліна. Така поведінка має коріння в їхній дикій природі, коли предки готували собі місце для сну, розминаючи траву чи листя.

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