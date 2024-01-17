Секрет з Голландії: Як зробити картопляне пюре набагато смачнішим

Картопляне пюре – це універсальна страва, яка підходить до будь-якого основного блюда. Однак, щоб пюре вийшло по-справжньому смачним, потрібно знати кілька секретів.

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На сайті "Господинька" розповіли, як приготувати голландське картопляне пюре, яке точно здивує ваших гостей, адже воно дійсно виглядає незвично і має неперевершений смак.

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Інгредієнти:

7 великих картоплин

1 велика морква

2 невеликі цибулини

2 пучки петрушки

80 мл вершків 20%

сіль та перець за смаком

Приготування:

Картоплю почистіть і наріжте на чотири частини. Моркву натріть на крупній тертці, а цибулю наріжте півкільцями. У каструлю з водою додайте картоплю, моркву та цибулю. Варіть до готовності картоплі, приблизно 25 хвилин. Поки варяться овочі, приготуйте петрушку. Дрібно наріжте її і обсмажте на сковороді з вершковим маслом до золотистого кольору. Коли овочі будуть готові, зніміть їх з вогню і дайте трохи охолонути. Додайте до овочів вершкове масло, вершки, сіль та перець. Розімніть все в пюре. Вмішайте обсмажену петрушку. Готове пюре подавайте до столу.

Додаткові варіанти приготування

Голландське картопляне пюре можна приготувати з різними добавками. Наприклад, до нього можна додати тертий часник, гриби, бекон або ковбасу.

Смачного!

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