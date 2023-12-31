Їстівні новорічні ялиночки до святкового столу: приготуйте швидко та просто (відео)

Гості на порозі, а у вас ще не накритий стіл – не переймаєтеся, є кілька варіантів закусок, які можна приготувати за лічені хвилини. Однією з таких закусок є їстівні ялиночки.

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Цим простим і смачним рецептом для святкового столу поділилися ведучі 1+1. Вони розповіли, як готувати цю страву та чим прикрашати "ялинки".

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Складники:

Крабові палички – 200 г

Крекери солоні круглі – 10 штук

Твердий сир – 100 г

Варені яйця – 2 шт.

Часник – 3 зубчики

Майонез – 170 г

Кріп – 2 пучки

Зерна гранату – для прикрашання

Як готувати ялинки на крекерах

Крабові палички та відварені яйця треба дрібно нарізати, додати майонез та розмішати. Потім вичавіть часник у салат та натріть твердий сир. Знову перемішайте.

Кріп помийте та обсушіть, потім дрібно наріжте.

Столовою ложкою візьміть салат та сформуйте з нього конус, який потрібно обваляти у подрібненому кропі.

Потім "ялинку" треба поставити на крекер й прикрасити зернами граната. На верхівку їстівної ялинки можна вирізати зірочку з моркви.

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