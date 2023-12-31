Їстівні новорічні ялиночки до святкового столу: приготуйте швидко та просто (відео)
Гості на порозі, а у вас ще не накритий стіл – не переймаєтеся, є кілька варіантів закусок, які можна приготувати за лічені хвилини. Однією з таких закусок є їстівні ялиночки.
Цим простим і смачним рецептом для святкового столу поділилися ведучі 1+1. Вони розповіли, як готувати цю страву та чим прикрашати "ялинки".
Раніше: Три кращі салати без майонезу на Новий рік: прості рецепти
Складники:
- Крабові палички – 200 г
- Крекери солоні круглі – 10 штук
- Твердий сир – 100 г
- Варені яйця – 2 шт.
- Часник – 3 зубчики
- Майонез – 170 г
- Кріп – 2 пучки
- Зерна гранату – для прикрашання
Як готувати ялинки на крекерах
Крабові палички та відварені яйця треба дрібно нарізати, додати майонез та розмішати. Потім вичавіть часник у салат та натріть твердий сир. Знову перемішайте.
Кріп помийте та обсушіть, потім дрібно наріжте.
Столовою ложкою візьміть салат та сформуйте з нього конус, який потрібно обваляти у подрібненому кропі.
Потім "ялинку" треба поставити на крекер й прикрасити зернами граната. На верхівку їстівної ялинки можна вирізати зірочку з моркви.
Радимо також звернути увагу на рецепт смачного та м'якого брауні.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!