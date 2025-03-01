Створять затишок у домі: топ найспокійніших порід котів

Більшість кішок відомі своєю енергійністю та любов’ю до активних ігор, особливо вночі. Вони можуть бігати по дому, стрибати на меблі й перевертати речі. Однак існують породи, які вирізняються спокійним характером і не схильні до безперервних пустощів.

Видання Study Finds склало список найбільш урівноважених порід котів. З ними не буде проблем, адже вони вважаютьс найбільш спокійними.

Мейн-кун

Ці великі й величні коти відомі своєю стриманістю. Вони рідко проявляють гіперактивність і полюбляють спокійний відпочинок. Мейн-куни орієнтовані на людей: вони не надто люблять сидіти на руках, але завжди залишаються поруч із господарем, слідуючи за ним з кімнати в кімнату.

Бірманська кішка

Власники бірманських кішок цінують їх за м’яку, пухнасту шерсть і лагідний характер. Вони чудово вписуються в сім’ї, які віддають перевагу тиші та спокою. Бірманці добре ладнають із дітьми та іншими домашніми улюбленцями, навіть собаками. На відміну від багатьох інших котів, вони зазвичай не заперечують, якщо їх беруть на руки.

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Регдолл

Якщо ви шукаєте ідеального компаньйона для відпочинку після важкого дня, то регдолл – саме те, що вам потрібно. Ці кішки відрізняються ніжністю, спокоєм і абсолютною відданістю своїм господарям. Вони люблять проводити час у домашній атмосфері, відпочиваючи поруч із власниками.

Екзотична короткошерста

Представники цієї породи мають характерну округлу мордочку з приплюснутим носиком, що додає їм особливої чарівності. Вони не потребують багато простору для активних ігор і віддають перевагу затишним обіймам. Екзоти надзвичайно ласкаві й цінують увагу господарів. Головне для них – тепло, комфорт і трохи іграшок для розваги.

Рагамаффін

Ці кішки відзначаються неймовірною ніжністю та любов’ю до спокійного проведення часу. Вони можуть інколи погратися, але загалом надають перевагу лінивому відпочинку поруч із господарем. Рагамаффіни не влаштовують нічних перегонів по квартирі й не створюють хаосу.

Якщо ви мрієте про домашнього улюбленця, який стане джерелом спокою та гармонії, одна з цих порід може стати ідеальним вибором.

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