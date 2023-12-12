Найефективніший відлякувач: Чим обробити меблі в домі, щоб кіт до них навіть не підходив

Багато власників котів стикаються з проблемою, коли їхні пухнасті друзі постійно руйнують меблі, особливо шкодять м'якій оббивці. Насамперед, важливо зазначити, що карати тварину за це не найкращий варіант.

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Фахівці рекомендують замість цього звикнути кішку до спеціальної кігтеточки, пише ukr.media. Проте, якщо улюбленець продовжує свою руйнівну активність і не реагує на запропоновану альтернативу, можна спробувати незвичайний, але ефективний лайфхак.

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Вчені рекомендують простий і природний спосіб для захисту меблів від кішок. Вам знадобиться пластикова пляшка та кілька інгредієнтів. Спочатку наповніть пляшку водою на 75% її об'єму, а потім додайте кілька крапель апельсинової ефірної олії. Запах цієї суміші буде відлякувати кішок від меблів. Також додайте трошки рідкого мила до суміші, щоб вона легше "трималася" на поверхні меблів.

Після приготування розчину одягніть на пляшку розпилювач і обробіть краплями рідини дивани та крісла, які найбільше піддаються нападам. За дослідженнями, цей метод ефективний, оскільки аромат відлякує кішок від меблів. Крім того, мило забезпечує тривалий захист меблів від випадкового пошкодження кігтями котів.

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