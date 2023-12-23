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Салат на Святвечір: рецепт "хрустких глив"

Ціхоцька Марія

Салат на Святвечір: рецепт 'хрустких глив'

Цей салат з хрустких глив з ароматною заправкою стане чудовою закускою або доповненням до основної страви. Приготувати його можна за менш ніж пів години. Рецептом поділився портал Shuba.

Інгредієнти

  • Гливи свіжі - 300 г
  • Вода - 2 л
  • Сіль - 1 ст. л.
  • Лавровий лист - 3 шт.
  • Перець духмяний горошком - 3 шт.
  • Перець чорний горошком - 7 шт.
  • Цибуля червона ріпчаста - 1 шт.
  • Зелень - за смаком

Для заправки:

  • Сіль - 1/3 ч. л.
  • Перець чорний мелений - 1/3 ч. л.
  • Часник - 2 зубчики
  • Олія соняшникова - 50 мл
  • Оцет яблучний - 40 мл

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Приготування

  1. Цибулю нарізати півкільцями і залити холодною водою на 3 хвилини. Воду злити.
  2. У сотейник вилити воду, додати сіль, перець, лавровий лист і гриби. Готувати на середньому вогні 10-15 хвилин, до готовності. Готові гриби остудити.
  3. Для заправки змішати сіль, перець, пропущений через прес часник, оцет і олію.
  4. Гливи нарізати, додати цибулю, нарізану зелень і заправку. Перемішати.

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