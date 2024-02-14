Салат з капусти, від якого ніколи не здуватиме живіт: у чому його особливість
Капуста, улюблений овоч багатьох, може мати й неприємний побічний ефект: здуття живота. Причина цього проста: капуста багата на грубу клітковину.
Клітковина корисна для кишечника, адже вона стимулює перистальтику, покращує травлення й виводить з організму шлаки і токсини. Однак перетравлення грубої клітковини вимагає великої кількості білкових молекул та посиленої роботи шлунково-кишкового тракту.
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Слабко функціонуюча травна система може не впоратися з таким навантаженням.Це призведе до надмірного газоутворення. На щастя для любителів капустяних салатів є вихід – додавайте у страву фенхель, який запобігає газоутворенню у кишківнику.
На 4 порції салату потрібні такі інгредієнти:
- Капуста – 500 грамів
- Оцет хересний або яблучний – 2 ст. л.
- Оливкова олія – 1 ст. л.
- Родзинки - ¼ склянки
- Сіль і перець – на смак
- Фенхель (цибулина з перистим листям) - 1 шт.
- Насіння фенхелю – столова ложка перемелених насінин
- Горіхи грецькі, нарізані та обсмажені – пів склянки
Перемішайте оцет, олію та родзинки. Посоліть і поперчіть заправку до свого смаку.
Наріжте листя фенхелю, а цибулину фенхелю та капусту натріть на великій тертці.
З'єднайте фенхель, капусту та горіхи з приготовленою заправкою. Посипте перемеленим насінням фенхелю. Додайте сіль і перець на смак і перемішайте. Смачного!
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