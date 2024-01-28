Садівники назвали три рослини, які нізащо не можна обрізати зимою

Обрізка є важливою для більшості садових рослин, однак не всі рослини слід обрізати одночасно. У багатьох садах ростуть три рослини, які заборонено обрізати взимку.

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Це пов'язано з їхніми потребами та вразливістю до морозів. Про це повідомляє Express.co.uk.

Гортензії

Обрізання їх взимку може видалити потенційні квіткові бруньки, що призведе до зменшення цвітіння в наступному сезоні. Натомість ці рослини найкраще обрізати після того, як вони закінчили цвісти наприкінці літа або на початку осені.

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Бузок

Бузок також розвиває свої квіткові бруньки наприкінці літа, що означає, що ви можете видалити ці бруньки та скоротити весняне цвітіння. Цю рослину найкраще обрізати відразу після цвітіння навесні, даючи їм достатньо часу для закладення нових бруньок на наступний рік.

Лаванда

Оскільки рослини лаванди чутливі до надмірної вологи, обрізка їх взимку може призвести до вищого ризику гниття або грибкових захворювань. Це може завдати шкоди та мати негативний вплив на новий ріст, коли настане весна.

Якщо легку обрізку для видалення відмерлої порослі можна проводити ранньою весною, основну обрізку слід проводити ранньою осінню після закінчення цвітіння.

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