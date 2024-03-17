Садівники назвали рослини, які заборонено обрізати у березні

Обрізка – важливе садове завдання при догляді за рослинами і квітами. Однак надзвичайно важливо правильно вибрати час, інакше ви ризикуєте вбити їх.

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Основною метою є видалення будь-яких відмираючих, хворих або мертвих ділянок, щоб стимулювати новий ріст. Про це повідомляє Express.co.uk.

Однак важливо знати, яка рослина потребує обрізки. Ось кілька рослин, які ні в якому разі не можна обрізати в березні.

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Жимолость

І плетисті, і кущові сорти жимолості не можна обрізати у березні, тому що садівники ризикують видалити нирки, які б розпустилися. Якщо ваша рослина цвіте навесні або на початку літа, обріжте після того, як вона відцвіте.

Кленові дерева

Клен містить солодкий сік, який може привабити до нього різноманітних шкідників. З цієї причини його потрібно обрізати в літні місяці, щоб уникнути ризику кровотечі соком взимку.

Азалії

Азалії потрібно обрізати після того, як цвітіння зів’яне, інакше вони можуть не зацвісти наступного сезону. Це означає, що більшість потрібно буде обрізати влітку.

Жасмин

Жасмин потрібно обрізати відразу після цвітіння, яке зазвичай відбувається восени. Це залежить від сорту, оскільки квітучий взимку жасмин потребує обрізки в кінці зими або ранньою весною.

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